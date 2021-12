Termina in pareggio la sfida fra Lodigiani e Bi.Ti.Calcio

Alla Borghesiana la sfida fra Lodigiani e Bi.Ti.Calcio termina col risultato di 1 a 1.

La partita

Il primo tempo fra Lodigiani e Bi.Ti.Calcio è molto equilibrato e termina sul risultato di zero a zero. L'equilibrio lo rompe al 48esimo Maione portando avanti la Lodigiani. La squadra di Marino però non si scoraggia e trova il pareggio con Mucilli. Gli ospiti si lamentano anche per due gol annullati per sospetto fuorigioco.

La classifica

La Lodigiani raggiunge quota 16 punti, restando a -1 proprio dal Bi.Ti.Calcio che va a 17.