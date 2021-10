Troppa Lodigiani per il Villa Adriana

La Lodigiani strappa di forza la vittoria contro il Villa Adriana. A La Borghesiana i padroni di casa si impongono per 4 a 1.

La partita

La Lodigiani indirizza la partita contro il Villa Adriana a suo favore già nel primo tempo. Infatti i padroni di casa chiudono i primi 45 minuti di gioco col risultato di 3 a 0. A sbloccare il risultato è Andrea Spoletini, mentre il raddoppio porta la firma di Daniele Massella e il tris è di Davide Groos. Nella ripresa gli ospiti accorciano le distanze ma Ruggiero nella ripresa chiude definitivamente la partita sul 4 a 1.

La classifica

La vittoria in questo scontro diretto per la vetta, proietta la Lodigiani in testa alla classifica del girone D del campionato Promozione con 10 punti. Per il Villa Adriana arriva la prima sconfitta in campionato e resta ferma a quota 9.