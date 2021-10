La Lodigiani vince l'esordio in campionato

Nella prima giornata del campionato Promozione, la Lodigiani Calcio vince per 3 a 1 in trasferta contro il Pro Roma

Buona la prima in campionato per la Lodigiani Calcio 1972 che batte in trasferta, al Campo Danilo Vittiglio, il Pro Roma per 3 a 1.

La partita

La partita si mette subito bene per la Lodigiani che sblocca subito il match. All'undicesimo infatti Salvatore Paoliello sblocca la partita e al 22esimo arriva il raddoppio degli ospiti con Andrea Spoletini. Al 75esimo la Lodigiani trova il gol che chiude la partita con Marco Pasqualini.

Il calendario

Nella seconda giornata, domenica 10 ottobre, la Lodigiani in casa giocherà contro l'Atletico Colleferro mentre il Pro Roma andrà in trasferta sul campo dell'Atletico Morena.