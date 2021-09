L'Atletico Lodigiani vince di misura contro il FalascheLavinio e si prende i primi tre punti di Eccellenza

Non si ferma l'Atletico Lodigiani, che contro il FalascheLavinio coglie la terza vittoria di fila tra coppa e campionato. Una vittoria che in casa mancava dal 4 aprile, quando la Lodigiani inflisse un duro 3-0 al Vescovio. Al "Francesca Gianni" chi apre le marcature al 36' è Di Nolfo, che si avventa su una respinta di Mastropietro e da vero rapace d'area firma il vantaggio della squqadra di casa. Non resta a guardare il Falaschelavinio, che inizia il secondo tempo con maggiore decisione. Il gol arriva grazie a un ex della sfida, Santucci, che serve un cross sul secondo palo che Carnevali deve solo spingere in rete. Per prendersi la vittoria è ancora una volta decisivo Di Nolfo per l'Atletico, un suo lancio lungo trova Di Palma che dopo aver subito l'opposizione di Mastropietro riesce a segnare il gol vittoria praticamente da terra. Nel finale è decisivo Bolletta per salvaguardare il risultato e i tre punti che alla fine vanno alla squadra di casa. Per l'Atletico Lodigiani ora ci sarà lo Sporting Ariccia, sconfitto nella prima giornata dall'Anzio.

ATLETICO LODIGIANI – FALASCHELAVINIO 2-1 (1-0)

Atletico Lodigiani: Bolletta, Vitiello, Guidotti, Ceccarini, Sarrocco, Micheli (35′ st Lommi), Di Nolfo (41′ st Dell’Aquila), De Palma, Demofonti, Scartocci (27′ st D’Angeli), Tariciotti (41′ st Silav De Oliveira). A disposizione Chingari, Marchizza, Cirillo, Pellegrini, De Angelis.All.Danilo Pistilllo

Falaschelavinio:Mastropietro, Capolei, Cotani, Ferrari Fabio, Giacinti, Piervenanzi, Fusco, Vitolo (31′ st Molinari), Carnevali (23′ st Zimbardi, Neroni (44′ st Giampaoli), Santucci.A disp.Gemelli, Ferrari Fabrizio, Guastella, Savaglia, Credentino, Pirazzi,. All. Gianluca Infanti

Arbitro: Li Vigni di Palermo

Assistenti: Stotani e Camilli

Reti: 36′ Di Nolfo (AL); 7′ st Carnevali(FA), 18′ De Palma (AL)

Note: tempo variabile, terreno in discrete condizioni, spettatori 70 circa.Ammonito Scartocci dell’Atletico Lodigiani. Angoli 4-4 (1-2), recupero 1t 1′, 2t 4′.

(si ringrazia per le informazioni l'ufficio stampa dell'Atletico Lodigiani, nella persona di Luigi Panetta)