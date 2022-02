Cambio in panchina nella Pescatori Ostia: Lodi si dimette

La sconfitta contro la DuepigrecoRoma è costata cara al tecnico della Pescatori Ostia Christian Lodi che ha rassegnato le dimissioni. Non si tratta di un esonero ma di una scelta da parte di Lodi di lasciare per il "bene della squadra "la panchina della Pescatori. A comunicarlo il club sui propri canali social.

Le dimissioni di Lodi

Come si evince dal comunicato della Pescatori Ostia, Lodi ha rassegnato le dimissioni per il bene delle squadra ma resterà in un'altra veste all'interno dell'organigramma societario. Questo il comunicato: "Dopo i recenti risultati ottenuti, nella giornata odierna mister Christian Lodi ha rassegnato le dimissioni per il bene della Prima Squadra. Ringraziamo tantissimo il tecnico per tutti gli anni in cui ha rappresentato e guidato con onore i nostri colori sulla panchina gialloverde, e per tale motivo le nostre strade non si separeranno. L’ormai ex allenatore della Prima Squadra infatti rimarrà ugualmente parte integrante della nostra famiglia ricoprendo un altro ruolo. Il nome del nuovo allenatore sarà comunicato il prima possibile".