I ragazzi della Locanda dei Girasoli cucinano per i calciatori della Roma

In occasione della Giornata Mondiale della Sindrome di Down i ragazzi della Locanda dei Girasoli (servizio di catering che coniuga amore per la cucina di qualità e inclusione sociale e lavorativa dei giovani con sindrome di Down e altre disabilità cognitive) hanno cucinato per i calciatori della Roma e non solo.

Il gruppo di ragazzi che da tempo collabora con l’AS Roma nel servizio catering delle aree ospitalità dell’Olimpico, è stato nei giorni scorsi ospite presso il ristorante del Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria servendo i pasti a Pellegrini e compagni nel post allenamento, ma anche allo staff di De Rossi e i dirigenti giallorossi, compresa Lina Souloukou CEO dell'AS Roma. L’iniziativa ha l’obiettivo di promuovere l’inserimento lavorativo di persone con sindrome di Down dando dignità alla persona attraverso un percorso individuale, di formazione e di inserimento lavorativo.

“Perché la Sindrome di Down non descrive una persona, ma è solo una parte di ciò che la rende straordinaria” – si legge nel sito ufficiale del club giallorosso che ha postato un video in cui vengono mostrati gli abbracci dei giovani chef con i calciatori e tutto il mondo Roma. "È stata una grande esperienza, lo sport è per tutti” – è il commento dello chef d’eccezione a Trigoria, emozionato mentre saluta e cucina De Rossi e tutta la squadra.