Lo Sporting Ariccia supera l'Atletico Lodigiani nella seconda di Eccellenza

Niente da fare per l'Atletico Lodigiani, che lotta ma non trova la seconda vittoria consecutiva

Non riesce il punteggio pieno all'Atletico Lodigiani, che cade sul campo dello Sporting Ariccia che si prende la sua prima vittoria in campionato. Brutto inizio della Lodigiani, che al 10' del primo tempo si fa sorprendere da Demofonti. Gli ospiti però ci sono e trovano il pareggio al 21' con un rigore trasformato da Longo. Il rientro negli spogliatoi però non è ottimale, e l'Ariccia trova il gol che indirizza definitivamente la partita con Santini al 47', per poi chiudere definitivamente la contesa con il gol di Silvagni in contropiede. La Lodigiani proverà a rifarsi la settimana prossima contro l'Indomita Pomezia, mentre l'Ariccia è atteso dal FalascheLavinio.

SPORTING ARICCIA – ATLETICO LODIGIANI 3-1 (1-1)

Sporting Ariccia: Ferrante, Corsi, Emili (48′ st Di Pinto), Barone, De Angelis, Giura,Tramonti (30′ st Pietroantoni), Sivagni (44′ st Casciotti), Di Fazio (18′ st Dari), Santini (39′ st Loggello), Longo. A disp.Taccaliti, Guadagnini, Bogianni, Gasperini.All. Eliano Trinca

Atletico Lodigiani: Bolletta, Vitiello (6′ st Ortu), Guidotti, Sarrocco, Ceccarini (36′ st Marchizza), Micheli, Di Nolfo (21’st Cirillo), De Palma (21’st Dell’Aquila), Demofonti, Scartocci, Tariciotti (28′ Silva De Oliveira).A disp. Chingari, Grasso, Lettieri, Lommi.All. Danilo Pistillo

Arbitro:Riccardo Bernardini di Ciampino

Assistenti: Federico Calistroni di Civitavecchia e Michelangelo Battisti di Latina

Reti: 10′ Demofonti (AL), 21′ Longo (SA) su rigore; 2′ st Santini (SA), 31′ Silvagni (SA)

Note: tempo nuvoloso, terreno in discrete condizioni. Espulsi Guidotti e Micheli e il dirigente accompagnatore Sacco, ammoniti Ceccarini e Cirillo tutti dell’Atletico Lodigiani; ammoniti Emili, Giura, Silvagni, Santini, Dari dello Sporting Ariccia.

(tabellino fornito dall'ufficio stampa dell'Atletico Lodigiani)