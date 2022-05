LND, ufficiale il sorteggio dei playoff A di Eccellenza Lazio

Sono stati effettuati in presenza i sorteggi per quanto riguarda i play-off "A" di Eccellenza Lazio, che vedono ai nastri di presenze le tre vincitrici dei gironi, Tivoli, Pomezia e Lupa Frascati. Le prime due squadre del minigirone all'italiana di sola andata saranno promosse direttamente in Serie D, mentre la terza classificata passerà agli spareggi nazionali organizzati dalla LND. " Primo sorteggio i play off: Prima gara: Lupa Frascati- Tivoli 1919 Riposa: Pomezia. La perdente del primo incontro giocherà contro il Pomezia mercoledì 11 maggio, mentre la vincente incontrerà i pometini domenica 15 maggio.". La sfida tra Lupa Frascati e Pomezia verrà disputata al Comunale di Pomezia.