LND Lazio, quali sono le squadre che hanno valorizzato più i giovani?

Ufficializzate le classifiche del Premio valorizzazione giovani calciatori, indetto dalla Lega Nazionale Dilettanti per premiare l’impiego dei giovani calciatori nati dal 2004 in poi oltre quelli “imposti” dagli obblighi della Lega stessa. Nel girone A, ad aggiudicarsi il premio principale è stata la SS Romulea, mentre nel girone B il Gaeta ha preceduto la Lodigiani Calcio 1972.

In Promozione, invece, le società che hanno impiegato più giovani sono il Tolfa (A), l’Athletic Soccer Academy (B), il Rocca Priora (C), l’Atletico Torrenova (D) e l’Arce 1932 (E) che si sono aggiuidicate l’importo di 6 mila euro che serviranno per l’iscrizione ai campionati della prossima stagione. Altre ventuno squadre (per importi diversi tra loro) si sono invece aggiudicati i premi dal secondo a quarto posto.

Dalle classifiche sono state escluse le società che non hanno dato vita ad una squadra Juniores o che sono retrocesse al campionato inferiore o che si sono ritirate a campionato in corso. Queste le graduatorie finali: