LND, il comunicato sugli under obbligatori per la stagione 2023/2024

Il Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti, in accoglimento della richiesta avanzata dal C.R. Lazio, ha autorizzato, nel rispetto del Comunicato Ufficiale n° 327/LND del 26.04.2023, per le gare dell’attività ufficiale del C.R. Lazio, i seguenti obblighi d’impiego dei calciatori in relazione all’età, nel Campionato di Eccellenza della Stagione Sportiva 2023/2024:

almeno TRE calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:

1 calciatore nato dall’1.1.2003 in poi,

1 calciatore nato dall’1.1.2004 in poi,

1 calciatore nato dall’1.1.2005 in poi.

Per il campionato di Promozione si comunica che il Comitato Regionale Lazio ha disposto altresì l’obbligo di impiego, nel Campionato di Promozione della Stagione Sportiva 2023-2024:

almeno TRE calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:

1 calciatore nato dall’1.1.2003 in poi,

1 calciatore nato dall’1.1.2004 in poi,

1 calciatore nato dall’1.1.2005 in poi,

[comunicato ufficiale LND]