LND, le nuove disposizioni contro la violenza sugli arbitri

Cambiano le sanzioni a carico di chi si rende protagonista di atti contro gli arbitri. In uno degli ultimi comunicati la LND ha annunciato le nuove sanzioni in caso di episodi di violenza nei confronti degli arbitri. “Con l’applicazione delle nuove disposizioni introdotte dal Consiglio Federale del 19 aprile u.s., le sanzioni a carico di tesserati, che si rendono protagonisti di atti di violenza (anche verbali) nei confronti degli arbitri sono state inasprite, arrivando anche ad essere raddoppiate nei loro minimali. Le conseguenze di queste nuove disposizioni prevedono altresì, a seguito della sospensione di una gara in caso di aggressione all’arbitro designato, che la società venga penalizzata di 2 punti in classifica, oltre alla squalifica pluriennale del tesserato colpevole dell’atto violento ai danni dell’arbitro. Il Comitato Regionale Lazio, che già da alcune settimane ha messo in atto una serie di confronti con le componenti del mondo del calcio (arbitri, allenatori e calciatori) e dai quali è emersa la volontà comune di porre freno all’escalation di violenze, non solo nei confronti della classe arbitrale ma anche tra gli stessi tesserati, ribadisce la ferma volontà di riportare il gioco del calcio negli ambiti che gli competono, che sono quelli della lealtà sportiva e del rispetto anche in presenza di una accesa competizione agonistica. Le componenti calcistiche incontrate, che hanno manifestato la massima collaborazione, si sono impegnate a fare la propria parte nel sensibilizzare i rispettivi associati affinché ci sia il contributo di tutti per ridare serenità al movimento. A questo proposito, in collaborazione tra CRL, AIA, AIC e AIAC viene lanciata una campagna di sensibilizzazione denominata “Diamoci una mano per fermare la violenza”, che si svilupperà attraverso la distribuzione alle società di locandine (da affiggere presso i campi di gioco) e post da diffondere attraverso i canali social delle società. Il Comitato Regionale Lazio, consapevole che il calcio dilettantistico ha un ruolo sociale di grande valore e importanza, ritiene che le aberrazioni sociali che, purtroppo, caratterizzano i nostri tempi, vadano tenute fuori a tutti i costi, fornendo, soprattutto nell’ambito giovanile, esempi formanti di principi sani e educativi. Pertanto, si chiede alle società di farsi portatrici di messaggi di serenità e promotrici di opere di sensibilizzazione presso i propri tesserati, iniziative alle quali il Comitato Regionale è disponibile a dare il massimo supporto, sia per creare un clima di massima tranquillità per questo finale di stagione, sia per evitare che un gesto di follia di qualche minuto o anche solo di un attimo spezzi i quei bellissimi sogni ed emozioni che soltanto il calcio sa regalare”.