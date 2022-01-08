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LND annuncia rinvii tra Eccellenza e Promozione questo weekend

Il weekend dell'8-9 gennaio sarà pieno di rinvii nel calcio laziale

Giorgio Di Maio
Giorgio Di Maio Collaboratore Sport 08 gennaio 2022 19:16
Calcio 2021-2022
Eccellenza Lazio

Continua l'emergenza coronavirus in Italia e di conseguenza la LND ha deciso di rinviare le partite più a rischio a causa di positivi nelle squadre di calcio. Pur non saltando la giornata questo l’elenco delle gare dilettanti che non si giocheranno, come da programma, in questo fine settimana nel Lazio.

ECCELLENZA

  • GIRONE A
    ACADEMY LADISPOLI – CERTOSA
    ARANOVA – FIUMICINO S.C. 1926
    ATLETICO VESCOVIO – GRIFONE GIALLOVERDE
    OTTAVIA – BOREALE DONORIONE
    PARIOLI CALCIO – ASTREA
    POL. FAUL CIMINI – CITTÀ DI CERVETERI
    W3 MACCARESE-CIVITAVECCHIA
  • GIRONE B
    ANZIO CALCIO 1924 – INDOMITA POMEZIA
    ATLETICO LODIGIANI – SPORTING ARICCIA
    PRO CALCIO TOR SAPIENZA – RIANO CALCIO
    VIGOR PERCONTI – CASAL BARRIERA
    CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA – POL. S.ANGELO ROMANO
  • GIRONE C
    ATLETICO LAZIO – CITTÀ DI ANAGNI CALCIO
    AUDACE 1919 – COLLEFERRO CALCIO
    GAETA – ARCE 1932
    LUPA FRASCATI – POL. CITTÀ DI PALIANO
    MOROLO CALCIO PONTINIA
    SORA CALCIO 1907 – ITRI CALCIO
    TERRACINA CALCIO – VIS SEZZE

PROMOZIONE

  • GIRONE A
    ATHLETIC SOCCER ACADEMY – CANALE MONTERANO CALCIO
    BORGO PALIDORO – PASSOSCURO
    PIANOSCARANO 1949 – SORIANESE
    RONCIGLIONE UNITED – MONTEFIASCONE
    SANTA MARINELLA 1947 – NUOVA PESCIA ROMANA 2004
  • GIRONE B
    A.L.M. ROMULEA 1921 – ZENA MONTECELIO
    S.S. PASSO CORESE – AMATRICE
    SPES POGGIO FIDONI – FIDONE
  • GIRONE C
    DUEPIGRECOROMA – PESCATORI OSTIA
    EUR TORRINO – FONTE MERAVIGLIOSA
    NETTUNO – CITTÀ DI POMEZIA
    MORANDI A.S.D. MONTE MARIO
  • GIRONE D
    ATLETICO MORENA – VIRTUS ROMA
    CITTÀ DI VALMONTONE 1921 – ROCCA PRIORA RDP CALCIO
    LODIGIANI CALCIO 1972 – ATLETICO TORRENOVA 1986
    POLISPORTIVA DE ROSSI – BI.TI. CALCIO
    TORRE ANGELA – PRO ROMA CALCIO
    VILLA ADRIANA – VIS SUBIACO
    VIVACE GROTTAFERRATA    – ATLETICO COLLEFERRO
  • GIRONE E
    CITTÀ DI LENOLA – ALATRI CALCIO
    HERMADA – NUOVO COS LATINA
    POLISPORTIVA TECCHIENA – MONTE SAN BIAGIO
    SPORT VIRTUS GUARCINO – CECCANO CALCIO 1920
    VIRTUS FAITI – I.LIRINIA ACADEMY CALCIO

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Giorgio Di Maio
Giorgio Di Maio Collaboratore Sport 08 gennaio 2022 19:16
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