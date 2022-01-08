LND annuncia rinvii tra Eccellenza e Promozione questo weekend
Il weekend dell'8-9 gennaio sarà pieno di rinvii nel calcio laziale
Continua l'emergenza coronavirus in Italia e di conseguenza la LND ha deciso di rinviare le partite più a rischio a causa di positivi nelle squadre di calcio. Pur non saltando la giornata questo l’elenco delle gare dilettanti che non si giocheranno, come da programma, in questo fine settimana nel Lazio.
ECCELLENZA
- GIRONE A
ACADEMY LADISPOLI – CERTOSA
ARANOVA – FIUMICINO S.C. 1926
ATLETICO VESCOVIO – GRIFONE GIALLOVERDE
OTTAVIA – BOREALE DONORIONE
PARIOLI CALCIO – ASTREA
POL. FAUL CIMINI – CITTÀ DI CERVETERI
W3 MACCARESE-CIVITAVECCHIA
- GIRONE B
ANZIO CALCIO 1924 – INDOMITA POMEZIA
ATLETICO LODIGIANI – SPORTING ARICCIA
PRO CALCIO TOR SAPIENZA – RIANO CALCIO
VIGOR PERCONTI – CASAL BARRIERA
CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA – POL. S.ANGELO ROMANO
- GIRONE C
ATLETICO LAZIO – CITTÀ DI ANAGNI CALCIO
AUDACE 1919 – COLLEFERRO CALCIO
GAETA – ARCE 1932
LUPA FRASCATI – POL. CITTÀ DI PALIANO
MOROLO CALCIO PONTINIA
SORA CALCIO 1907 – ITRI CALCIO
TERRACINA CALCIO – VIS SEZZE
PROMOZIONE
- GIRONE A
ATHLETIC SOCCER ACADEMY – CANALE MONTERANO CALCIO
BORGO PALIDORO – PASSOSCURO
PIANOSCARANO 1949 – SORIANESE
RONCIGLIONE UNITED – MONTEFIASCONE
SANTA MARINELLA 1947 – NUOVA PESCIA ROMANA 2004
- GIRONE B
A.L.M. ROMULEA 1921 – ZENA MONTECELIO
S.S. PASSO CORESE – AMATRICE
SPES POGGIO FIDONI – FIDONE
- GIRONE C
DUEPIGRECOROMA – PESCATORI OSTIA
EUR TORRINO – FONTE MERAVIGLIOSA
NETTUNO – CITTÀ DI POMEZIA
MORANDI A.S.D. MONTE MARIO
- GIRONE D
ATLETICO MORENA – VIRTUS ROMA
CITTÀ DI VALMONTONE 1921 – ROCCA PRIORA RDP CALCIO
LODIGIANI CALCIO 1972 – ATLETICO TORRENOVA 1986
POLISPORTIVA DE ROSSI – BI.TI. CALCIO
TORRE ANGELA – PRO ROMA CALCIO
VILLA ADRIANA – VIS SUBIACO
VIVACE GROTTAFERRATA– ATLETICO COLLEFERRO
- GIRONE E
CITTÀ DI LENOLA – ALATRI CALCIO
HERMADA – NUOVO COS LATINA
POLISPORTIVA TECCHIENA – MONTE SAN BIAGIO
SPORT VIRTUS GUARCINO – CECCANO CALCIO 1920
VIRTUS FAITI – I.LIRINIA ACADEMY CALCIO