"Roma 1984": il Liverpool celebra la vittoria ai rigori contro la squadra di Liedholm

Il Liverpool ha lanciato la sua nuova maglia per la stagione 2024/2025. Il nuovo kit dei Reds, non farà piacere ai tifosi romanisti visto che è ispirato alla finale vinta dagli inglesi contro la Roma all’Olimpico. Una ferita ancora aperta per il tifo giallorosso.

La maglia

Colore rosso con linee sottili dorate. Così il Liverpool rende omaggio alla squadra Campione d’Europa del 1984. La campagna promozionale del club inglese si è incentrata sugli stereotipi italiani e romani del mondo. Ecco dunque Van Dijk posare su una vespa rossa o bere una tazzina, rossa, di caffè. Il tutto col motto “Inspirato a Roma ‘84”.

Ciao 👋 Our 2024/25 @nikefootball home kit has arrived. 😍



Inspired by Rome ‘84. — Liverpool FC (@LFC) May 2, 2024

La finale maledetta

La finale di Coppa dei Campioni del 1984 è un ricordo doloroso per i tifosi della Roma. La squadra di Liedholm alla sua prima partecipazione al torneo andò vicina al successo davanti al proprio pubblico ma si arrese, all’Olimpico, ai calci di rigore (1-1 nei tempi regolamentari con Pruzzo e Neal in rete). Dagli undici metri per i giallorossi risulteranno fatali gli errori di Conti e Graziani, con il Liverpool campione proprio in casa della Roma.