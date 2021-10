La Linkem Roma vince a Lecce

Serie C femminile Girone C

La Res Roma VIII supera per 3 a 0 in trasferta il Lecce nella seconda giornata del girone C del campionato di Serie C femminile.

La partita

Nel primo tempo fra le due squadre regna l'equilibrio che però si spezza nella ripresa. Infatti nel secondo tempo le capitoline dilagano. Ad aprire le marcatura al 47esimo è Simeone con una conclusione da dentro l'area. Le ragazze di mister Galletti cercano il raddoppio che arriva soltanto al minuto 75 con Palombi che col un pallonetto supera il portiere avversario. Chiude definitivamente i conti capitan Nagni, che all'80esimo dal dischetto non sbaglia.

La classifica

Quella di Lecce è la seconda vittoria in due partite di campionato per la Linkem Roma che conquista la vetta della classifica. Lecce fermo a 3.