Crotone-Res Roma 0-5 | Palombi trascina alla vittoria le romane

La Linkem Res Roma VIII batte in trasferta con un netto cinque a zero il Crotone. Mattatrice di giornata Palombi, autrice di ben quattro gol.

La partita

La partita fra Crotone e Res si sblocca all'undicesimo. Ad aprire le marcature è Palombi che su un corner di Di Bernardino non sbaglia il tap in vincente. La Res sfiora a ripetizioni il raddoppio, che arriva al minuto 26 sempre con Palombi che realizza la sua doppietta. Al tramonto del primo tempo Palombi fa tripletta con uno splendido tiro a giro. Nella ripresa Manca segna il 4 a 0 e nel finale di partita Palombi fa il pokerissimo e il suo poker personale. : Lommi s’invola sulla fascia e mette al centro dove l’attaccante romana non sbaglia.

La classifica

Prova di forza della Res Roma che supera in campo e in classifica il Crotone. Capitoline al secondo posto in classifica a quota 10 punti dopo quattro giornate.