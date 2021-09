Coppa Italia, Linkem Res Roma VIII ecco il calendario e le avversarie

La Linkem Res Roma VIII, squadra che milita nella Serie C, girone C, ha conosciuto le date e le sue avversarie del primo turno di Coppa Italia. Infatti è stato diramato dal Dipartimento calcio femminile della Lnd (Lega Nazionale Dilettanti) il calendario della coppa nazionale.

Le avversarie della Linkem Res Roma VIII

La Linkem Res Roma VIII è stata inserita nel raggruppamento sette, insieme alle squadre umbre Ternana e Perugia. La prima sfida del triangolare vedrà affrontarsi le due società dell'Umbria il 12 settembre. L'esordio nella competizione per la squadra romana è invece previsto per domenica 19 settembre contro la perdente della prima partita. In caso di parità, la Linkem Res Roma giocherà contro quella che ha giocato in casa la prima partita, ovvero il Perugia. Ultima partita del triangolare in cui sarà di scena il club capitolino, il 26 settembre.

Operazione riuscita per Luana Fracassi

La Linkem Res Roma VIII ha comunicato tramite i suoi social la buona riuscita dell'operazione che ha visto coinvolta Luana Fracassi. Il vice capitano della Res Roma è rimasto vittima di un brutto infortunio lo scorso 13 giugno nella partita contro il Crotone. L'operazione ha riguardato la ricostruzione del legamento crociato anteriore. Questo il posto della società romana: "Operazione per la ricostruzione del legamento crociato anteriore perfettamente riuscita nella giornata di oggi per il nostro vice Capitano Luana Fracassi. Ti aspettiamo presto in campo Lulli!"