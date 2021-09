Linkem Arena, partita di beneficenza fra Nazionale Italiana Attori e la Virtus Roma

La Nazionale Italiana Attori e la Virtus Roma, con con la partecipazione delle ragazze della Res Roma VIII si sfidano in una partita di beneficenza. Ecco come partecipare.

Sabato 25 settembre alle ore 18:00 la Linkem Arena, casa della della Linkem Res Roma VIII, ospiterà la partita di beneficenza contro le Violenze e per la Legalità.

Le squadre coinvolte

La sfida vedrà opporsi la Nazionale Italiana Attori e la Virtus Roma con la partecipazione delle ragazze della Res Roma VIII impegnate nel campionato di Serie C femminile. In attesa dell'inizio del campionato le ragazze di mister Galletti hanno vinto per 4 a 1 l'esordio in Coppa Italia contro il Perugia.

Come partecipare

Per assistere alla partita bisognerà prenotarsi via mail all'indirizzo controlaviolenzasulledonne2021@gmail.com. Senza accredito non sarà possibile l'accesso. Per entrare alla Linkem Arena sarà obbligatorio possedere il Green Pass o il tampone negativo effettuato entro le 48h precedenti.