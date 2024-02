I Friedkin fanno tabula rasa: allontanato anche Luca Pietrafesa il capo della comunicazione del club

Altro addio a Trigoria con un’altra mossa a sorpresa e con tempistiche discutibili dei Friedkin. La società americana ha infatti sollevato dal suo incarico Luca Pietrafesa, capo della comunicazione del club giallorosso, mentre Pellegrini e compagni si trovano a Rotterdam per l'andata dei play-off di Europa League contro il Feyenoord.

Quanti addii

Una vera e propria epurazione all’interno di Trigoria. I Friedkin stanno cambiando e tanto, e all’improvviso come sono soliti fare. Dopo l’esonero di Mourinho, le dimissioni di Tiago Pinto (sarebbe stato allontanano pure lui al termine della stagione, ndr) si aggiunge Pietrafesa responsabile dell’area comunicazione della Roma dal 2016. Mossa improvvisa e inaspettata tanto che Pietrafesa aveva rappresentato il club anche ai funerali di Mandolesi. L’uomo della comunicazione della Roma è soltanto l’ultimo nome della lista degli addii a cui si aggiunge anche Danielle Silvester fidata collaboratrice della famiglia americana.

Resta Souloukou

All’interno di questi vero e propri cambi nei quadri dirigenziali, resta saldamente al suo posto (almeno per ora) Lina Souloukou. La CEO greca ha sempre più spazio a Trigoria ed è stata lei a guidare la collaborazione con Riyadh Season e a lei si affida il club per cercare il nuovo direttore sportivo (corsa a due fra Modesto e Massa).

Arrivano gli arabi?

Questo via vai da Trigoria, secondo alcune indiscrezioni, lasciano presagire a grandi cambiamenti nell’organico tecnico (diversi calciatori pronti all’addio) e dirigenziale. Una nuova era per la AS Roma in cui potrebbero entrare pure gli arabi. Da tempo infatti circolano, quello che al momeno sono solo voci, un serio interessamento da parte di un fondo saudita nell’acquisizione del club.