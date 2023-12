"La Storia dell'AS Roma Femminile" di Fabiola Rieti, dalla genesi alla scudetto

Giovedì 7 dicembre alle ore 15:00 nella Sala Polaris di Più libri più liberi la fiera della piccola e media editoria all'Eur sarà presentato il libro "La Storia dell'AS Roma Femminile" di Fabiola Rieti edito da Giulio Parrone Editore.

La giornalista sportiva e social media manager della Roma nella sua opera racconta passo per passo le tappe della divisione femminile del club giallorosso, dalla genesi alla presentazione della squadra a Piazza di Spagna fino alla vittoria dello scudetto. Nel mezzo tanti aneddoti di mercato dall'arrivo di Giacinti ad Haavi, ai trofei alzati (Coppa Italia, Supercoppa e campionato) e allo storico debutto in Champions League (con le ragazze di Spugna attualmente in testa al proprio girone dell'edizione 2023/2024 dopo la vittoria contro l'Ajax nel nuovo Tre Fontane). Nel libro presente un'intervista a Bavagnoli responsabile del dipartimento femminile giallorosso e la prefazione del capitano Elisa Bartoli.

Alla presentazione insieme all'autrice saranno presenti Bavagnoli, Giuseppe Di Piazza e lo speaker della Roma Matteo Vespasiani.