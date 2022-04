Leicester-Roma: dove vedere la semifinale di Conference League in tv e in streaming

Giovedì 28 aprile alle ore 21:00 la Roma giocherà al King Power Stadium la semifinale di andata di Conference League contro il Leicester. Per la sfida valida come penultimo atto della nuova competizione europea Mourinho avrà a disposizione tutta la rosa. Al seguito della squadra ci saranno quasi duemila tifosi giallorossi.

Leicester-Roma, le ultime di formazione

Un solo dubbio di formazione per Mourinho: Zaniolo o Sergio Oliveira? A seconda della scelta dello Special One sarà decisa pure la posizione di Mkhitaryan. Con Zaniolo in campo, l’armeno coordinerà il centrocampo con Cristante (recuperato e titolare) altrimenti giocherà da trequartista con Pellegrini in supporto ad Abraham. Sulle corsie esterne ci saranno Karsdorp e Zalewski. In difesa solito blocco composto da Mancini, Smalling e Ibanez davanti a Rui Patricio.

Nel Leicester in attacco ci sarà il recuperato Vardy. Il tecnico Rodgers affiderà le chiavi del centrocampo al belga Tielemans. In porta Schemeichel, terzino l’ex Atalanta Castagne.

Leicester-Roma, le probabili formazioni

Leicester (4-1-4-1): Schmeichel; Castagne, Soyuncu, Fofana, Justin; Mendy; Lookman, Dewsbury-Hall, Tielemans, Maddison; Vardy. All.: Rodgers.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski; Mkhitaryan, Pellegrini; Abraham. All.: Mourinho.

Leicester-Roma, dove vederla

La semifinale di andata fra Leicester e Roma sarà visibile su Dazn e su Sky. Tramite Dazn la partita sarà visibile tramite abbonamento sulla propria smart tv oppure collegando al televisore una console di gioco Playstation o Xbox, o dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire Stick TV. In alternativa la sfida si potrà vedere in streaming su dispositivi mobili quali tablet, smartphone e pc.

Gli abbonati Sky invece potranno vedere la partita della Roma contro il Leicester sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport e Sky Sport 4K. Inoltre la partita sarà fruibile su smartphone, tablet e pc tramite SkyGo, il servizio streaming di Sky.