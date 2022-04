Leicester-Roma: giallorossi a caccia della finale. Tifosi in fibrillazione

Ci siamo, è tutto pronto questa sera alle ore 21:00 la Roma scenderà in campo per giocare al King Power Stadium l'andata delle semifinali di Conference League contro il Leicester. Il ritorno si giocherà fra una settimana, giovedì 5 maggio all'Olimpico. Per il penultimo atto della nuova competizione europea Mourinho ha tutta la rosa a disposizione da poter utilizzare contro il suo ex allievo Rodgers tecnico delle Foxes.

Roma, partita che vale una stagione

L'occasione per la Roma è ghiotta. I giallorossi infatti in due partite si giocano l'accesso alla finale e dunque alla possibilità di alzare un trofeo che a Trigoria manca ormai dalla stagione 2007/2008 (Coppa Italia). Troppo tempo è passato e Mourinho vuole riportare la Roma alla vittoria. Un successo in Conference League oltre ad introiti economici e a riempire la bacheca, garantirebbe alla Roma l'ingresso in Europa League nella prossima stagione senza passare per il campionato. L'appuntamento è importante pure per lo Special One che in caso di successo potrebbe diventare il primo tecnico al mondo ad aver vinto tutte e tre le competizioni europee per club Uefa.

I tifosi della Roma invadono Leicester

Un vero e proprio esodo dei tifosi romanisti che hanno invaso la città di Leicester. L'entusiasmo è alle stelle per la semifinale europea di Pellegrini e compagni che avranno a loro supporto circa 1700 tifosi giallorossi presenti al King Power Stadium. Già da martedì Leicester si è colorata di giallorosso con diversi fan arrivati in città, oggi previsti gli ultimi arrivi da Fiumicino. La Roma tramite i suoi canali ufficiali ha rilasciato le indicazioni per i propri tifosi che potranno ritirare il biglietto in un pub del centro città The Queen of Bradgate, il punto d'incontro dei giallorossi. Il meeting point è attivo dalle 11 di questa mattina. Per ritirare il biglietto sarà obbligatorio consegnare al personale del club capitolino presente al luogo di incontro il voucher pdf e un documento d’identità. I cancelli dello stadio si apriranno alle ore 18:30 che dal pub dista circa 20 minuti. Da segnalare anche che la Roma, che tiene sempre con un occhio di riguardo i suoi tifosi rimborserà 10 euro a quelli che hanno acquistato i biglietti a 45 euro. Il club capitolino ha ricevuto delle segnalazioni riguardo un parametro del regolamento di Conference League che impone un prezzo limite per i settori ospiti. La società si è mossa subito per rimborsare la cifra.

Le dichiarazioni

Mourinho alla viglia di Leicester-Roma è stato chiaro e netto: "Meritiamo la finale". Il tecnico portoghese ha sottolineato come la Roma sia una squadra da Conference League: "Abbiamo sofferto tanto e pagato con punti giocando il giovedì e la domenica, meritiamo di andare in finale. Abbiamo due possibilità diverse per giocare l’Europa League, o arriviamo quinti o sesti in campionato o vinciamo la Conference League". Infine lo Special One ha evidenziato l'importanza di giocare una semifinale ma è pragmatico nel dire però che se "non arrivi in finale significa poco”.

Rodgers, allenatore del Leicester dal suo canto fa i complimenti alla Roma e al suo ex maestro Mourinho con cui ha diviso la panchina ai tempi del Chelsea: "Abbiamo di fronte un grande allenatore e giocatori fantastici. Mourinho è un grande della nostra generazione. Ha l’X Factor, non ho altro che ammirazione per lui".

L'avversario

La Roma come detto affronterà il Leicester decima in classifica (con due partite da recuperare) in Premier League. Le Foxes sono arrivate in Conference League dopo essere state eliminate dall'Europa League, finendo al terzo posto del loro girone alle spalle di Napoli e Spartak Mosca. La formazione inglese è allenata da Rodgers, ex tecnico del Liverpool ed ex allievo di Mourinho ai tempi del Chelsea. Il pericolo numero uno per la Roma si chiama Vardy attaccante classe 1985, uno degli eroi del fantastico Leicester che vinse il campionato con Ranieri in panchina. L'attaccante è recuperato per la sfida ai giallorossi ma non è al 100%. Altri calciatori da temere sono Tielemans cervello del centrocampo, Maddison fantasista di talento. Menzione speciale per il portiere Schmeichel, figlio d'arte, abile para rigori. In generale il Leicester può mettere in difficoltà la Roma col dinamismo tipico della squadre di Premier League, cosa che Mourinho conosce molto bene.

Il cammino della Roma in Conference League

La Roma al King Power Stadium giocherà la sua 13esima partita in Conference League. La squadra di Mourinho ha iniziato il suo cammino europeo ad agosto con i play-off contro il Trabzonspor per poi vincere il proprio girone all'ultima giornata nonostante la sconfitta per 6 a 1 contro il Bodo/Glimt. Conquistati direttamente gli ottavi di finale, la Roma ha prima eliminato il Vitesse col pareggio dell'Olimpico al 90esimo firmato Abraham e poi ai quarti si è presa la sua rivincita contro il Bodo grazie ad una tripletta di Zaniolo. Adesso il doppio confronto contro il Leicester sperando di arrivare in finale dove ci sarà una fra Marsiglia e Feyenoord. Ad oggi il bilancio della Roma in Conference League è di 8 vittorie, 2 sconfitte (tutte col Bodo/Glimt ed entrambe in trasferta sul sintetico norvegese) e 2 pareggi. Tammy Abraham è il capocannoniere della competizione con 8 gol, alla pari di Dessers del Feyenoord.

Leicester-Roma, le probabili formazioni

Leicester (4-1-4-1): Schmeichel; Castagne, Soyuncu, Fofana, Justin; Mendy; Lookman, Dewsbury-Hall, Tielemans, Maddison; Vardy. All.: Rodgers.

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Zalewski; Pellegrini; Zaniolo, Abraham. All.: Mourinho.

Leicester-Roma, dove vederla

La semifinale di andata fra Leicester e Roma sarà visibile su Dazn e su Sky. Tramite Dazn la partita sarà visibile tramite abbonamento sulla propria smart tv oppure collegando al televisore una console di gioco Playstation o Xbox, o dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire Stick TV. In alternativa la sfida si potrà vedere in streaming su dispositivi mobili quali tablet, smartphone e pc.

Gli abbonati Sky invece potranno vedere la partita della Roma contro il Leicester sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport e Sky Sport 4K. Inoltre la partita sarà fruibile su smartphone, tablet e pc tramite SkyGo, il servizio streaming di Sky.