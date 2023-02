Lecce-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita

Sabato 11 febbraio alle ore 18:00 la Roma scenderà in campo al Via del Mare contro il Lecce per la 22esima giornata del campionato di Serie A. I giallorossi capitolini arrivano alla sfida da terzi in classifica con 40 punti, i salentini con 23 punti sono a +9 dalla zona retrocessione.

Lecce-Roma, le ultime di formazione

Mourinho punta a schierare lo stesso undici che ha battuto l’Empoli nell’ultima giornata. In attacco, senza Zaniolo ceduto al Galatasaray, ci sarà Tammy Abraham sostenuto da capitan Pellegrini e Paulo Dybala, su cui c’è il Manchester United. A centrocampo confermato Matic insieme a Cristante, sulle corsie esterne fuori Spinazzola infortunato, dentro Zalewski ed El Shaarawy. Difesa titolare con Mancini, Smalling e Ibanez davanti a Rui Patricio. Mou in panchina ritrova Wijnaldum dopo il brutto infortunio che lo ha costretto allo stop per tutta la prima parte di stagione e Karsdorp, verso il reintegro in rosa e la convocazione.

In casa Lecce in attacco ci sarà Strefezza con Colombo e il figlio d’arte ex Roma, Di Francesco. A guidare il centrocampo Hjulmand che piace tanto in casa Roma. In difesa Baschirotto.

Lecce-Roma, le probabili formazioni

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco. All.: Baroni

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Pellegrini, Dybala; Abraham. All.: Mourinho

Lecce-Roma, dove vedere la partita

La partita fra Lecce e Roma sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Gli abbonati potranno vedere la sfida del Via del Mare scaricando l'app Dazn sulla propria smart tv oppure collegando il proprio televisore a console PlayStation o Xbox al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Il match fra capitolini e salentini sarà visibile anche in streaming su pc, smartphone e tablet attraverso il sito Dazn o app