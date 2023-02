Lecce-Roma 1-1: un super Falcone e un autogol di Ibanez negano la vittoria a Mourinho. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Roma fa solo uno a uno al Via del Mare contro il Lecce. In Salento i giallorossi non trovano i tre punti grazie ad un super Falcone MVP della partita. Il portiere del giallorossi pugliesi infatti è il migliore in campo ed evita in più occasioni il gol ad Abraham, fra i migliori della squadra di Mourinho. La Roma parte male con un autogol di Ibanez ma raddrizza la partita con un rigore di Dybala. La Roma gioca una buona partita, ma le paratone di Falcone e i cambi (in ritardo) di Mourinho (fanno discutere) frenano la corsa Champions dei giallorossi. La Roma sale a 41 punti, gli stessi del Milan, e pareggiando non sfrutta lo scontro diretto per la Champions fra Lazio e Atalanta.

Lecce-Roma, la cronaca

Al sesto primo tentativo per il Lecce con un tiro dalla distanza di Gallo deviato in corner da Rui Patricio. Sull’angolo arriva il gol del Lecce con Baschirotto che vince il duello fisico e di testa sfrutta la deviazione di Ibanez che beffa il suo portiere. Al 15esimo magia di Abraham che mette in porta El Shaarawy che tira trovando un miracolo di Falcone. Sul corner seguente rigore per la Roma per fallo di mano di Strefezza. Dal dischetto Dybala non sbaglia. Al 37esimo Colombo vince due contrasti e calcia, para Rui Patricio. Al 42esimo altro miracolo di Falcone che con un grande intervento col braccio sinistro nega il gol a Abraham assistito da Dybala. Al 47esimo super giocata di Abraham che si libera al tiro, altra bella parata di Falcone. Al 50esimo si ripete il duello fra il portiere leccese e il 9 giallorosso: altro super intervento dell’estremo difensore.

Tabellino e pagelle

Lecce (4-3-3): Falcone 8; Gendrey 6, Baschirotto 7, Umtiti 6,5, Gallo 6,5 (dal 74’ Pezzella 6); Hjulmand 6, Blin 5,5, Gonzalez 6,5 (dal 67’ Askildsen 5,5); Strefezza 5 (dal 74’ Banda 5,5), Colombo 5,5 (Persson 6), Di Francesco 5,5 (dall’88’ Odin s.v.). All.: Baroni 6,5

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio 6; Mancini 6, Smalling 5,5, Ibanez 4,5; Zalewski 6, Cristante 6, Matic 6 (dall’83’ Wijnaldum s.v.), El Shaarawy 5,5; Dybala 7, Pellegrini 6 (dall’88’ Solbakken s.v.); Abraham 6,5 (dall’83’ Belotti s.v.). All.: Mourinho 6

Marcatori: 7’ aut. Ibanez (R); 17’ Dybala (R)

Ammoniti: Strefezza (L), Hjulmand (L), Colombo (L), Gonzalez (L); Ibanez (R)

Arbitro: Aureliano

I top e flop giallorossi

Dybala 7: Altro gol pesante per l'argentino. Freddo dal dischetto.

Abraham 6,5: Sempre presente nel vivo del gioco. Solo per colpa di un super Falcone non trova il gol.

El Shaarawy 5,5: Stanco e poco lucido. Alterna giocate positive a negative.

Ibanez 4,5: Oltre all'autogol tanti errori. Partita no, non la prima della stagione, del brasiliano.