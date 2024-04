Lecce-Roma 0-0: Lukaku annullato, Svilar una certezza

La Roma pareggia per zero a zero contro il Lecce. Non una bella partita dei giallorossi capitolini che buttano via il primo tempo per poi crescere nella ripresa ma concendendo tanto anche ai pugliesi. La scossa arriva con l'ingresso di El Shaarawy per un negativo Zalewski, su cui però un intervento di Falcone e di un difensore hanno fatto scattare la Roma per un rigore non concesso. Uno stop pesante per i giallorossi che perdono terreno dal Bologna quarto.

Tabellino

Lecce (4-4-2): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo (dall’82’ Venuti); Almqvist (dal 62’ Banda), Blind, Ramadani, Dorgu (dal 72’ Oudin); Piccoli (dal 62’ Sansone), Krstovic. All.: Gotti

Roma (4-3-3): Svilar; Karsdorp (dall’83’ Celik), Mancini, N’Dicka (dal 46’ Huijsen), Angelino; Paredes, Cristante, Bove (dal 64’ Aouar); Baldanzi (dall’83’ Dybala), Lukaku, Zalewski (dal 64’ El Shaarawy). All.: De Rossi

Ammoniti: Piccoli (L), Baschirotto (L), Ramadani (L); N’Dicka (R), Cristante (R)

Arbitro: Marcenaro

Ecco le pagelle di RomaToday

Svilar 6,5: Una grande parata su Banda e alcuni interventi non impossibili ma importanti.

Karsdorp 5,5: Consueta prestazione negativa. Non indovina un cross e sbaglia costantemente la giocata. (dall’84’ Celik s.v.)

Mancini 6: Qualche sbavatura ma niente di grave.

N’Dicka 5,5: Soffre il doppio attaccante del Lecce. Tante sbavature e un giallo che vuol dire niente derby. (dal 46’ Huijsen 5,5: Non migliora la difesa col suo ingresso).

Angelino 6: Meglio in fase offensiva, male in difesa.

Paredes 5,5: Insolitamente impreciso, e tanto.

Cristante 6: Primo tempo negativo, migliora nella ripresa con alcuni filtranti illuminanti non sfruttati dai compagni.

Bove 5,5: Spesso in ritardo, non entra mai in partita. (dal 64’ Aouar 5,5: Spreca il clamoroso gol della vittoria sparando su Falcone)

Baldanzi 5,5: Tanto impegno ma poca lucidità e precisione nelle giocate importanti (dall’84’ Dybala s.v.)

Lukaku 5: Perde il duello spartano con i centrali del Lecce. E di testa spreca.

Zalewski 5,5: Ancora una volta non incide. Reclama, giustamente, un rigore che arbitro e Var non concedono. (dal 64’ El Shaarawy 6,5: Il migliore della Roma. Entra dando la scossa alla squadra. Meritava una maglia da titolare).

De Rossi 5,5: Scelte di formazioni molto discutibili.Perchè Zalewski titolare dopo le partita con la Polonia ed El Shaarawy in panchina? Stop difficile da digerire.