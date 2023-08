Lecce-Lazio: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

Domenica 20 agosto alle ore 20:45 la Lazio scenderà in campo al Via del Mare contro il Lecce per la prima giornata della Serie A 2023/2024. Grande attesa in casa biancoceleste per il debutto ufficiale dei nuovi acquisti.

Lecce-Lazio, le ultime di formazione

Un solo dubbio per Maurizio Sarri in vista del debutto ufficiale della Lazio. Il tecnico infatti medita sul lancio dal 1’ di Kamada il nuovo acquisto arrivato per sostituire Milinkovic-Savic volato in Arabia. Il giapponese è in ballottaggio con Vecino, e al momento l’uruguaiano è in leggero vantaggio. Completano il centrocampo Luis Alberto e Cataldi, panchina per Rovella arrivato da poco. Per il resto solito 4-3-3 con Provedel in porta e difesa composta da Marusic, Romagnoli, Casale e Lazzari con l’ex Spal che può strappare una maglia da titolare viste le condizioni non perfette di Hysaj. Nessun dubbio in attacco col tridente titolare Felipe Anderson-Immobile-Zaccagni. Dalla panchina Pedro e il nuovo arrivato Isaksen.

In casa Lecce D’Aversa alla prima panchina in campionato con i giallorossi si affida al tridente leggero Strefezza-Banda-Almqvist. In porta il romano Falcone, in difesa Baschirotto.

Lecce-Lazio, le probabili formazioni

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Dorgu; Rafia, Ramadani, Gonzalez; Almqvist, Strefezza, Banda. All.: D’Aversa

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri

Lecce-Lazio, dove vedere il match

La partita fra Lecce e Lazio sarà visibile sia su Dazn che su Sky. I possessori dell’abbonamento Dazn dovranno collegarsi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Valida la visione app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.

Gli abbonati Sky potranno vedere la partita in terra salentina sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4k e Sky Sport.