Immobile è una garanzia, Sarri e l'amico statistico meno: Lecce-Lazio vista sui social

Salento amaro per la Lazio. I biancocelesti di Sarri dopo un buon primo tempo chiuso in vantaggio, vengono rimontati dal Lecce proprio come una stagione fa. Nel post partita sfogo di Sarri sulla mentalità della squadra e sui social non mancano le critiche.

Sarri e l’amico statistico

“Brutto segnale, vuol dire che non cresciamo mai” ha dichiarato Sarri al termine della gara. Il tecnico della Lazio, arrabbiato e deluso, è stato preso di mira sui social dai tifosi romanisti e non per la sconfitta di Lecce e per la sua polemica, lanciata alla vigilia della partita sul calendario “truccato” che sfavorisce la Lazio grazie ad un calcolo di un amico statistico. “Un mio amico statistico” – scrive Lorenzo – “ha detto 2 gol in 2 minuti è praticamente impossibile. Non credo sia casuale”, “Lecce-Lazio 2-1, ma sentiamo l’amico statistico”, Mister8 posta: “L’amico statistico gli ha detto che giocare la prima giornata a Lecce con questa temperatura e subendo 2 gol in 1 minuto da Almqvist e Difrancesco è qualcosa di assurdo, penso non sia casuale”.

"Un mio amico statistico mi ha detto che prendere due gol in due minuti è praticamente impossibile. Non credo sia casuale."#Sarri #LecceLazio #SerieA — Lorenzo (@messinalorenzo_) August 20, 2023

Immobile, la garanzia

A salvarsi nell’harakiri di Lecce c’è Ciro Immobile. Il capitano della Lazio ha siglato il gol del momentaneo vantaggio e ha fornito ai compagni assist d’oro per chiudere la partita. “King ciro” fra i messaggi più utilizzati, “Segna sempre Ciro Immobile” tweeta il tifoso biancoceleste, David Simoncelli, “Immobile che segna alla prima: garanzia” è il post di Goodlife.

Sulla partita

Tante le critiche alla Lazio. Un tifoso riprende il pensiero di Sarri ma in maniera più dura: “Non è perché hai perso ma come l’hai persa, nello stesso identico modo dello scorso anno. Mortacci vostra”. Così come Mondo Biancoceleste: “Due sberle e a casa. È mancata la cattiveria e non è una novità. Queste partite devi chiuderle subito. “Corto Maltese” punta il dito invece su Marusic: “Ma nessuno mette in discussione Marusic? Non sa difendere non sa attaccare".

Fra i tweet più belli e divertenti sicuramente c’è quello di Laziocrazia che commenta così un contrasto fra Patric e Strefezza: “Strefezza l’uomo più fortunato al mondo che riceve un abbraccio dal Gabarron ma pensa di non essere degno di tanta grazia e protesta”.