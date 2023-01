Lecce-Lazio 2-1: Immobile non basta, rimonta giallorossa in Salento. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Lazio cade al Via del Mare. Alla prima del 2023 i biancocelesti escono sconfitti a Lecce per due a uno. Gli uomini di Sarri approcciano bene alla partita e passano in vantaggio con la solita imbucata per il solito Immobile. La partita cala di ritmo e la Lazio non chiude i conti e nella ripresa il Lecce rimonta. Decisivo l'ingresso di Di Francesco che cambia volto alla partita. La Lazio non riesce a reagire e perde venendo raggiunta dalla Roma.

Lecce-Lazio, la cronaca

Al sesto miracolo di Falcone su colpo di testa di Casale su punizione di Cataldi. Al 14esimo la Lazio passa in vantaggio con Immobile. L’attaccante scappa sul filo del fuorigioco su lancio di Casale e col destro batte Falcone. Ad inizio ripresa si vede il Lecce con un destro di Di Francesco ben respinto da Provedel. Al 57esimo arriva il pareggio salentino: tiro di Colombo respinto da Provedel e sul pallone arriva Strefezza che respinge in rete. Al 71esimo sorpasso Lecce con Colombo: l’attaccante giallorosso riceve al volo da Di Francesco e fa due a uno con Provedel incolpevole.

Tabellino e pagelle

Lecce (4-3-3): Falcone 6,5; Gendrey 6, Baschirotto 5,5, Umtiti 7, Gallo 5,5; Blin 6 (dall'89' Askildsen s.v.), Gonzalez 6,5 (dall'89' Maleh s.v.), Hjulmand 7; Strefezza 7, Colombo 7, Banda 5 (dal 46’ Di Francesco 7,5). All.: Baroni 7

Lazio (4-3-3): Provedel 6,5; Lazzari 5 Casale 6,5, Romagnoli 5,5, Marusic 5,5; Cataldi 5,5 (dall'80' Marcos Antonio s.v.), Milikovic-Savic 5 (dal 62’ Vecino 6), Basic 5,5 (dall'85' Romero s.v.); Pedro 5,5 (dal 62’ Felipe Anderson 5,5), Immobile 6,5, Zaccagni 5,5 (dal 79’ Cancellieri s.v.). All.: Sarri 5

Marcatori: 57’ Strefezza (L), 71’ Colombo (L); 14’ Immobile (LA)

Ammoniti: Banda (L), Gallo (L), Hjulmand (L); Casale (LA), Cancellieri (LA)

Arbitro: Marinelli

I top e flop biancocelesti

Immobile 6,5: Un pallone un gol. Impossibile chiedere di più.

Lazzari 5: Per larghi tratti il migliore in campo. Poi il buio. Colpevole sui gol del Lecce.

Pedro 5,5: Partito titolare butta via una ghiotta occasione. Copre male in occasione del pareggio del Lecce.

Milinkovic 5: Mai in partita il serbo. Sempre in ritardo e impreciso. Accusa le fatiche del mondiale.