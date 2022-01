Cade la Rever Roma contro il Lecce

Serie C femminile Girone C

Il Lecce Women batte per uno a zero la Rever Roma nella partita valida per la 13esima giornata del Girone C del campionato femminile di Serie C.

La partita

La squadra salentina crea tantissime occasioni già nel primo tempo. A mantenere la partita in parità è l'estremo difensore della Rever, Guidobaldi, che compie una serie di grandissimi interventi. Il portiere però deve arrendersi nel finale di tempo al mancino chirurgico di Sharon Cazzato ben servita in contropiede da Prambant.

La classifica

Il Lecce con questo successo sale a quota 15 punti, con due partite da recuperare. La Rever si ferma in zonaplayout con 8 punti e una partita da recuperare.