Zaccagni nel mirino la Champions e il rinnovo con la Lazio

La Lazio dopo la sconfitta contro il Torino riprende la sua corsa verso la Champions League ripartendo da San Siro e dall’Inter dell’ex Inzaghi. Per la partita contro i nerazzurri Sarri punta su Zaccagni trascinatore biancoceleste e mattatore nei big match.

Zaccagni recuperato

Subito superata la paura attorno a Zaccagni. L’ex Verona è stato colpito duramente alla caviglia nel match di sabato contro il Torino uscendone zoppicante. Per l’esterno di Sarri però si è trattato soltanto di una botta, si è allenato in gruppo a Formello e domenica sarà regolarmente in campo dal primo minuto a San Siro.

Zaccagni ammazza big

Mattia Zaccagni sta giocando una grande stagione con numeri importanti: 10 gol e 6 assist in campionato. Di queste marcature diverse sono state distribuite nei diversi big match. L’ultimo in ordine di tempo è stato il gol vittoria alla Juventus su assist magico di tacco di Luis Alberto, ma l’Arciere biancoceleste ha colpito anche il Milan e ha deciso il derby di ritorno contro la Roma. Il 20 è andato a segno pure contro il Napoli nella sfida d'andata persa dai biancocelesti. Zaccagni adesso punta a punire anche l’Inter per portare la Lazio più vicina all’obiettivo Champions League.

Zaccagni e il rinnovo

La bella stagione di Zaccagni ha portato Lotito a parlare del rinnovo di contratto del suo giocatore. Il 20 laziale ha il contratto in scadenza nel 2025, ma il presidente capitolino vuole blindarlo per allontanare i club interessati al suo gioiello. Lotito è pronto a prolungare il contratto del suo calciatore fino al 2027 portando l’ingaggio ad una cifra intorno ai 2,5 milioni di euro (più bonus). Al momento c’è della distanza, Zaccagni chiede intorno ai 3 milioni di euro, ma a Formello e fra le parti c’è assoluta volontà di continuare a volare insieme. Chi invece ha già rinnovato e si è legato a vita ai colori biancocelesti è Danilo Cataldi.