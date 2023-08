Lazio Women, colpo grosso dal Napoli: ecco Gomes

Tanto movimento a Formello per la Lazio Women. La formazione di mister Grassadonia si conferma molto attiva sul mercato e continua la sua campagna acquisti con altri volti nuovi e tante conferme.

I rinnovi

Rinnovi importanti e pesanti per le biancocelesti. In attacco ha rinnovato il suo rapporto con la Lazio, Giusy Moraca che insieme a Visentin (21 gol in due lo scorso anno) guiderà il parco attaccanti laziale. Con loro ci sarà anche Claudia Palombi, tifosissima laziale. A centrocampo conferme per Castiello, Colombo, Eriksen, Proietti e Musolino mentre in difesa ci sarà ancora Pittaccio con ezzotti, Varriale, Falloni e Giuliano. A difendere la porta laziale Guidi, Natalucci e Martinoli.

I volti nuovi

Dopo Goldoni, il ritorno di Ferrandi e l'arrivo di Melanie Kuenrath la Lazio ha ufficializzato tre nuovi colpi. L'arrivo di spessore si chiama Adriana Gomes attaccante portoghese classe ’93 che ha conquistato la qualificazione in Serie A lo scorso anno col Napoli Femminile. Insieme alla lusitana arrivano anche l’attaccante ex Sassuolo e Napoli Evdokija Popadinova classe '96 (per lei presenze anche con la nazionale bulgara) e Giulia Mancuso, difensore centrale classe 1999.

Acquisti di spessore per la Lazio che anche in questa stagione punterà al ritorno in Serie A, svanita lo scorso anno soltanto nello spareggio contro il Pomigliano.