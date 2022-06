Lazio Women, la Serie B è ufficiale

Niente da fare per la Lazio Women. Le biancocelesti hanno sperato fino alla fine di poter giocare in Serie A nella prossima stagione ma alla fine sarà serie B.

Lazio è serie B

La retrocessione della Lazio Women in Serie B era arrivata sul campo dopo la sconfitta contro la Juventus al Fersini. Nonostante il verdetto sul terreno di gioco però la Lazio conservava una speranza legata all'acquisto del titolo sportivo. Infatti dalla prossima stagione la Serie A femminile diventa un campionato professionistico in Italia e questo vuol dire costi maggiori per i vari club.

Per questa ragione Lotito ha trattato a lungo con il Pomigliano, squadra campana che ha raggiunto la salvezza nella massima serie nell'ultima giornata battendo il Napoli. Il patron biancoceleste infatti voleva sfruttare le difficoltà delle campane di iscriversi al prossimo campionato acquistandone il titolo sportivo e garantedosi così la Serie A.

Il Pomigliano però ha annunciato con un comunicato di essere riuscito ad iscriversi alla prossima Serie A, condannando così in maniera definitva le ragazze di Catini alla Serie B.