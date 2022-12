Lazio Women-Trento 3-2: vittoria biancoceleste allo scadere

Squadra in casa

La Lazio Women si conferma prima in classifica nel campionato di Serie B femminile. Le biancocelesti vincono per tre a due contro il Trento strappano i tre punti al Fersini di Formello allo scadere grazie ad un'autorete. Prossimo appuntamento col Napoli, secondo a -3.

La partita

La Lazio parte forte e passa in vantaggio al 25esimo con Chatzinikolaou che in area con un tiro imparabile batte Valzolgher. Al 33' il pari del Trento con Tonelli che realizza un calcio di rigore. Al 74esimo le ospiti passano in vantaggio con Rosa. La Lazio ha un'immediata reazione e pareggia quattro minuti più tardi con Visentin: l'attaccante biancoceleste dribbla il portiere e fa due a due. Allo scadere al 95esimo uno sfortunato autogol di Lisa Tonelli regala alla Lazio il successo.

Tabellino

Lazio Women: Natalucci; Falloni, Khellas (57' Pittaccio), Kakampouki, Toniolo; Castiello, Eriksen (57' Fuhlendorff), Jansen (57' Colombo); Proietti (77' Palombi); Chatzinikolaou, Visentin. All.: Massimiliano Catini

Trento: Valzorger; Varrone (73' Ruaben), Lucin, Battaglioli, A. Tonelli (89' Settecasi), L. Tonelli, Gastaldello (61' Rosa), Kuenrath, Chemotti, Lenzi, Bielak (73' Erlicher). All.: Massimo Spagnolli

Marcatrici: 25' Chatzinikolaou (L), 78' Visentin (L), 90'+5' aut. L. Tonelli (L); 34' A. Tonelli (T) rig., 74' Rosa (T)

Ammonite: Castiello (L)

Arbitro: Angelillo