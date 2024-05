La Lazio Women torna in Serie A: parte la festa in casa biancoceleste

È festa in casa biancoceleste per la Lazio Women che dopo due anni torna in Serie A. Le ragazze di Grassadonia dopo aver perso il playoff per il massimo campionato nella scorsa stagione, non si ripete in questo campionato e con una giornata di anticipo può festeggiare la promozione.

I punti dell’aritmetico salto di categoria arrivano in trasferta contro il Ravenna e porta la firma di Noemi Visentin. “Il cobra” (che aveva conquistato un rigore poi fallito da Moraca, ndr) infatti sigla la doppietta del successo della Lazio Women contro l’ultima in classifica del campionato di Serie B e fa partire la festa.

L’ultimo turno a Formello in casa contro il Parma sarà una festa totale per le biancocelesti ormai certe di giocare in Serie A e che concluderanno davanti al proprio pubblico una stagione da dominatrici del campionato cadetto con 25 vittorie in 29 partite.

😍 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝑨𝒕𝒆 𝑨 𝒗𝒐𝒍𝑨𝒓𝒆

La Lazio Women sbanca Ravenna e vince il campionato: è Serie A! pic.twitter.com/jaknC4QExB — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) May 11, 2024

Tabellino

Ravenna (4-3-3): Martinoli; Mele (58' Campi), Tugnoli, Catalano, Croin; Georgiou, Petralia (84' Ventura), Diversi; Costantini, Lattanzio, Fancellu (58' Papaleo). A disp.: Quercioli, Pignagnoli, Melis, Tengattini, Gallina, Puntoni. All.: Fausto Lorenzini

Lazio Women (4-3-1-2): Guidi; Reyes, Mancuso (56' Pittaccio), Eriksen, Göthberg; Castiello (56' Colombo), Adami (77' Palombi), Goldoni; Moraca (84' Ferrandi); Hovmark (56' Popadinova), Visentin. A disp.: Fierro, Pezzotti, Kuenrath, Varriale, Proietti. All.: Gianluca Grassadonia

Marcatrici: 81’, 89’ Visentin (L)

Ammonite: Campi (R); Mancuso (L), Moraca (L)

Arbitro: Sassano