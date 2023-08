Ferrandi torna alla Lazio Women

Ritorno importante in casa Lazio Women. La squadra biancoceleste riabbraccia dopo una stagione la centrocampista Giulia Ferrandi pronta a guidare il centrocampo laziale.

Ferrandi, classe 1992. aveva vestito la maglia della Lazio nella stagione 2021/2022 arrivando nel mercato invernale e risultando fra le più positive nell'anno della Serie A, terminata con la retrocessione in cadettorie delle aquile. Poi l'addio avendo collezionando 11 presenze e 4 gol.

L'anno scorso le strade fra Ferrandi e la Lazio Women si sono incrociate nuovamente ma da avversarie, con la centrocampista che in forza al Napoli ha conquistato la promozione in Serie A a discapito delle biancocelesti, sconfitte ai play-out dal Pomigliano. Chiuso il suo rapporto con le partenopee, che hanno fatto spesa in casa Roma, la centrocampista è pronta a ripartire dalla Lazio.

Questo il suo messaggio sui social: "C’è un tempo per tutto. Tornare qui significa tanto per me. Sono orgogliosa e molto felice di vestire di nuovo questi colori. Grazie top player company per essere sempre al mio fianco! Forza Lazio".