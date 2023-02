Lazio Women-Ternana 1-0: Chatzinikolaou decisiva al Fersini

La Lazio Women batte la Ternana per uno a zeor e blinda il primo posto in classifica. Al Fersini va in scena una partita accesa, ruvida e molto combatutta decisa da una fiammata di Chatzinikolaou nei primi minuti delle biancocelesti. Una vittoria pesante per la Lazio che allunga in classifica e risponde alle vittorie di Napoli e Cittadelle. Le ragazze di Catini restano al comando con 44 punti a +2 dalle campane e +3 dalle venete.

Lazio-Ternana, la cronaca

La Lazio parte subito forte e all'11esimo va già in vantaggio: bell'azione di Colombo che mette in mezzo per Chatzinikolaou che trova il tap-in vincente. Al 29esimo Lazio vicina al raddoppio con una punizione di Moraca che termina di poco alta. Nel finale di primo pericolosa Spryridonidou ma Guidi è attenta. Ad inizio ripresa la Ternana resta in 10 per l'espulsione di Salvatori Rinaldi per proteste. La Lazio gestisce e non concede nulla di davvero pericoloso.

Tabellino

Lazio (3-5-2): Guidi; Falloni, Kakampouki, Varriale; Fuhlendorff (68' Pittaccio), Castiello, Eriksen, Colombo, Toniolo; Moraca (87' Giuliano), Chatzinikolaou. All.: Catini

Ternana (3-5-2): Ghioc; Pacioni, Massimino, Capitanelli; Labate, Fusar Poli, Di Criscio, Vigliucci, Lombardo (63' Tarantino), Spyridonidou (73' Corazzi), Salvatori Rinaldi. All.: Melillo

Marcatrici: 11' Chatzinikolaou (L)

Ammonite: Giuliano (L); Pacioni (T), Vigliucci (T)

Espulsa: Salvatori Rinaldi (T)

Arbitro: Manzo