La Lazio Women è stata ufficialmente presentata in Via Veneto. Alla cerimonia hanno partecipato il presidente Claudio Lotito e la sindaca Virginia Raggi

Nella serata di mercoledì 1 settembre in via Veneto, durante l'evento organizzato dalla Lazio "Il Calcio incontro la Moda" è stata presentata ufficialmente la squadra Lazio Women. La serata ha visto la presentazione delle atlete della squadra femminile della Lazio, impegnate per la prima volta nella sua storia nel campionato di Serie A.

Alle presentazione hanno partecipata il presidente Claudio Lotito, la sindaca di Roma Virginia Raggi, l'assessora con deleghe per lo sport, il turismo, i grandi eventi e le politiche giovanili Veronica Tasciotti. Alla cerimonia presentata dallo speaker della squadra biancoceleste Riccardo Celletti hanno partecipato anche il violinista Andrea Casta ed il chitarrista Jacopo Mastrangelo.

La presentazione della Lazio

Le calciatrici della Lazio hanno sfilato indossando i capi di Moimimì, la casa di moda che ha realizzato le divise ufficiali della squadra e la tenuta da viaggio per le trasferte.

"Sono onorato e orgoglioso di rappresentare i colori della Lazio che è la prima squadra della capitale in una location che rappresenta la storia del cinema nazionale e internazionale" ha dichiarato Lotito. Il patron biancoceleste ha poi sottolneato come lui intenda "rilanciare lo spirito di socialità perché lo sport è un terreno di cultura e promuovere quest’iniziativa per rilanciare questa via".

Virginia Raggi ha parlato dei risultati importantissimi raggiunti dalla squadra: "Le ragazze hanno mostrato tenacia e perseveranza. Hanno vinto contro tutte le squadre che si sono trovate davanti e lo hanno fatto perché sono una squadra".

La Lazio in Serie A

La Lazio Women ha vinto lo scorso di campionato di Serie B, conquistando la Serie A per la prima volta nella sua storia. Le ragazze di coah Carolina Morace hanno perso all'esordio nella massima seria contro la Sampdoria. Il calendario di certo non è agevole per le aquile che domenica 5 settembre alle ore 17:30 sfideranno in trasferta l'Inter.