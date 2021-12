Martin regala la prima storica vittoria alla Lazio Women in Serie A

Prima vittoria per la Lazio Women. Le biancocelesti di mister Catini hanno battuto in casa l’Hellas Verona conquistando i primi tre punti del proprio campionato. A siglare il gol della prima storica vittoria della Lazio Women in Serie A è stata Martin su rigore. Con questo successo la Lazio abbandona l’ultimo posto in classifica superando proprio l’Hellas Verona.

La partita

Nel primo tempo le occasioni sono tutte delle venete che colgono pure un palo con Ana Jelencic. Nella ripresa si fa vedere di più la Lazio e sale in cattedra Visentin. L’attaccante biancoceleste punta l’area dell’Hellas e viene atterrata da Catelli, procurandosi così il calcio di rigore realizzato da Martin. L’Hellas non ci sta e prova a raggiungere almeno il pareggio ma Ohrstorm con una grande parata evita il gol di Anghileri.

Tabellino

Lazio Women (4-3-3): Ohrstrom; Pittaccio, Foerdos, Falloni, Heroum; Labate (39' Pezzotti), Di Giammarino, Castiello; Chukwudi (66' Cuschieri), Martin, Visentin. All.: Catini.

Hellas Verona (4-3-3): Keizer, Ledri (82' Oliva), Horvat, Rognoni, Sardu; Catelli (70' Anghileri), Mancuso (70' Lotti), De Sanctis; Pasini (55' Valderrama), Ambrosi, Jelencic (55' Nilson). All.: Pachera.

Marcatrici: 63’ Martin (L)

Ammonite: Castiello (L); Horvat (V), Sardu (V)

Arbitro: Villa