Lazio Women-Sassuolo 3-1: colpo salvezza per le biancocelesti. Cronaca e commento della partita

La Lazio Women batte per tre a uno il Sassuolo e sogna una clamorosa salvezza al primo anno di Serie A. Per la formazione biancoceleste si tratta del secondo successo in campionato. La squadra di Catini è stata brava a colpire la difesa neroverde, a non disunirsi e stoica nel difendersi anche grazie ai grandi interventi del portiere Ohrstrom.

Lazio Women-Sassuolo, la cronaca

Pronti via e la Lazio è già in vantaggio al 1'. Il gol che sblocca la partita lo segna Fridlund che in velocità beffa la difesa emiliana. Risposta immediata del Sassuolo che pareggia al 3' con Cambiaghi. Al 24esimo la Lazio torna in vantaggio con un rigore di Ferrandi glaciale dagli 11 metri contro Lemey. Il calcio di rigore è stato assegnato per un fallo su Pittaccio. Il Sassuolo si getta in avanti creando tantissime occasioni ma è bravissima Ohrstrom ad opporsi a più riprese. Con la squadra di Piovani tuffata in attacco la Lazio chiude i conti al 90esimo con Cuschieri che riceve un lancio lungo di Visentin e a tu per tu con Lemey non sbaglia.

Tabellino

Lazio Women (4-2-3-1): Ohrstrom; Pittaccio (dall'83' Pizzotti), Fordos, Falloni, Vigliucci; Ferrandi (dall'82' Savini); Di Giammarino; Cuschieri, Fridlund (dal 65' Labate), Visentin (dal 95' Groff); Chukwudi (dal 65' Heroum). All.: Catini.

Sassuolo (4-3-3): Lemey; Santoro (dal 53' Pellinghelli), Dongus, Mihashi, Philtjens; Pondini, Parisi (dal 68' Benoit), Dubcova; Clelland (dal 76' Makova), Cambiaghi, Iriguchi (dal 53' Ferrato). All.: Piovani.

Marcatrici: 1' Fridlund (L), 24' rig. Ferrandi (L), 90' Cuschieri (L); 3' Cambiaghi (S)

Ammonite: Labate (L); Mihashi (S)