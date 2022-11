Lazio Women- SassariTorres 4-0: poker biancoceleste al Fersini

La Lazio Women batte per quattro a zero in casa al Mirko Fersini di Formello il Sassari Torres nella settima giornata del campionato di Serie B femminile. Un successo importante per le ragazze di Catini che scappano in vetta da sole in classifica approfittando del passo falso del Napoli. Prova di forza delle biancocelesti trascinate alla vittoria dai gol di Chatzinikolau, Visentin, Fuhemdorff e Palombi.

La partita

La Lazio sblocca la partita dopo appena cinque minuti con un calcio di rigore conquistato da Visentin e realizzato da Chatzinikolau. Il raddoppio laziale arriva dopo la mezz'ora e porta la firma di Visentin che fa due a zero con un facile tap-in. La Lazio gestisce e sfruttano la superiorità numerica vista l'espulsione di Iannazzo. Infatti al 70esimo Fuhemdorff finalizza un perfetto contropiede chiudendo l'incontro. Nel finale, all'87esimo, arriva il poker biancoceleste a firma Palombi che dal limite dell'area lascia partire un tiro che si infila all'incrocio dei pali.

Tabellino

LAZIO (4-3-3): Guidi; Pittaccio, Falloni, Karampouki, Toniolo (59' Pezzotti); Castiello, Eriksen, Colombo (77' Vivirito) Fuhlendorff (74' Proietti), Chatzinikolaou (74' Jansen), Visentin (77' Palombi). All.: Massimiliano Catini

SASSARI TORRES (3-5-2): Deiana; Veritti, V. Congia, Costantini; Weithofer (83' Fadini), Devoto (57' Carrozzo), Blasoni, Tola (83' A. Congia), Peare; Iannazzo, Marenic. All.: Mauro Ardizzone

Marcatrici: 5' Chatzinikolau (L), 35' Visentin (L), 70' Fuhemdorff (L) e 87' Palombi (L)

Espulse: Iannazzo (S)

Arbitro: Leonardo Cipolloni