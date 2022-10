Lazio Women-Ravenna 3-0: tris casalingo per le ragazze di Catini

La Lazio Women al Fersini di Formello batte per tre a zero il Ravenna conquistando il quinto successo consecutivo. Le ragazze di Catini trovano le reti tutte nelle ripresa con le firme di Visentin, Chatzinikolaou e Fuhlendorff. Un tris che conferma l'attacco della Lazio il più prolifico del campionato, 16 reti. Una prova importante per le aquile biancocelesti che con questa vittoria si conferma al primo posto, insieme al Napoli, del campionato di Serie B con 16 punti.

La partita

Nel primo tempo la partita è in mano alla Lazio che però non riesce a sfondare anche grazie all'ottima partita del Ravenna in fase di contenimento. Nella ripresa però le biancocelesti cambiano marcia e passano subito in vantaggio. Al 48esimo rompe l'equilibrio Visentin che lanciata in area supera due avversarie e col destro supera Vicenzi. Poco dopo, al 50esimo arriva il raddoppio laziale firmato Chatzinikolaou su calcio di rigore. Al 71esimo Fuhlendorff chiude la partita con un preciso sinistro a giro.

Tabellino

Lazio Women: Guidi; Pezzotti, Falloni (86' Khellas), Kakampouki, Toniolo; Castiello (81' Vivirito), Eriksen, Colombo; Fuhlendorff (86' Palombi), Chatzinikolaou (70' Jansen); Visentin (81' Proietti). All.: Catini

Ravenna: Vicenzi; Tonelli, Barbaresi, Domi (75' Mascia), Carrer, Burbassi, Mariani (58' Candeloro), Gianesin (80' Carli), Mariani (75' Scarpelli), Raggi (80' Giovagnoli), Gardel. All.: Ricci

Marcatrici: 48' Visentin (L), 50' Chatzinikolaou (L), 71' Fuhlendorff (L)

Ammonite: Ganesin (R), Giovagnoli (R)

Arbitro: Aldi