Lazio Women-Pomigliano 0-2: Martinez punisce le biancocelesti, la Serie A si allontana

La Lazio Women perde per due a zero l'andata dello spareggio per la Serie A contro il Pomigliano. Al Fersini le biancocelesti hanno delle ghiotte occasioni con Fuhlendorff e Moraca ma non riescano a capitalizzare, al contrario del Pomigliano bravo a sfruttare gli episodi. Una sconfitta importante per le ragazze della Lazio che per tornare in Serie A dovranno compiere un'impresa. Partita di ritorno in programma giovedì 8 giugno.

Lazio Women-Pomigliano, la cronaca

Al 15esimo occasione per Fuhlendorff che col destro sfiora il gol. Al 32esimo il vantaggio ospite con Martinez che da pochi passi trova il tap in vincente su assist di testa di Taty. Al 40esimo la combinazione del Pomigliano si ripete ma è super Guidi a respingere. Al 55esimo appena entrata occasione per Palombi ma il tiro non trova la porta. Al 63esimo ancora Guidi protagonista che nega il raddoppio ospite. Al minuto 75 gran giocata di Moraca che calcia col mancino attenta Cetinja. All'83esimo grande chance per Fuhlendorff che a tu per tu con Cetinija però si fa sbarrare la strada dall'estremo difensore ospite. Nel recupero lo 0-2 di Martinez che finalizza un contropiede con la Lazio sbilanciata in avanti.

Tabellino

Lazio Women (4-3-1-2): Guidi; Pittaccio, kakampouki, Varriale, Toniolo (dal 67' Giuliano); Castiello, Eriksen, Colombo (dal 54' Palombi); Proietti (dal 54' Condon); Moraca, Fuhlendorff. All.: Grassadonia

Pomigliano (4-3-3): Cetinja; Rizza, Golob, Apicella, Fusini; Gallazzi (dall'85' Passeri), Ferrario, Taty (dal 67' Rabot); Di Giammarino (dall'85' Battelani); Corelli (dal 59' Sangare), Martinez. All.: Sanchez

Marcatrici: 32', 96' Martinez (P)

Ammonite: Toniolo (L), Moraca (L), Erkisen (L), Giuliano (L); Di Giammarino (P)

Arbitro: De Angeli