Sassuolo-Lazio Women 3-0 | Altra sconfitta per le biancocelesti

La Lazio Women perde ancora. Le biancocelesti cadono per tre a zero contro il Sassuolo. Adesso è a rischio la panchina di Carolina Morace

Quinta sconfitta in cinque partite per le ragazze della Lazio Women. La formazione biancoceleste perde per tre a zero in casa del Sassuolo e resta all'ultimo posto della classifica. L'ennesima prova deludente, condanna la Lazio all'ultimo posto in classifica con un passivo di 20 reti subito. Questi risultati hanno messo mette Carolina Morace a rischio esonero.

Primo tempo

La Lazio soffre fin dall'inizio del match con le neroverdi che creano diverse occasioni da gol ben dissinescate dal Ohrstrom. Il portiere laziale però nulla può al 31esimo quando viene trafitta da Tomasselli, libera in mezzo all'area di rigore.

Con questo gol si chiude il primo tempo a vantaggio del Sassuolo, senza reazione della Lazio.

Secondo tempo

La Lazio entra col piglio giusto nella ripresa e va vicina al gol con Adriana Martin che però a tu per tu con il portiere avversario fallisce una buona occasione. Scampato il pericolo inizia il monologo neroverde che comprende una traversa colpita, da Clelland, e che termina all'85esimo con il gol di Dongus. La calciatrice neroverde sul secondo palo trasforma in rete, di testa, una punizione laterale. Cantore all'89esimo chiude i conti con un destro sul primo palo.

Il Sassuolo conquista la sua quinta vittoria consecutiva, precipita invece la Lazio all'ultimo posto della classifica con zero punti dopo cinque giornate.

Tabellino

Sassuolo (3-5-2): Lemey, Filangeri, Dongus, Mihashi (46' Orsi), Santoro (67' Brignoli), Benoit (60' Parisi), Dubcova, Philtjens, Tomaselli (88' Ferrato), Clelland (67' Cambiaghi), Cantore. All. Piovani.

Lazio Women (4-3-3): Ohrstrom, Fordos, Thomsen, Heroum, Gambarotta, Castiello, Matrantonio, Pezzotti (46' Savini), Andersen (71' Mattei), Martin (61' Pittaccio), Cuschieri (46' Visentin). All. Morace.

Marcatori: 31' Tomasseli (R), 85' Dongus (S), 89' Cantore (S)

Ammoniti: Filangeri (S); Castiello (L)

Arbitro: Eugenio Scarpa