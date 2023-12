Lazio Women-Pavia 2-0: super Ferrandi, doppietta da sogno per la centrocampista

La Lazio Women vince per due a zero contro il Pavia nell'undicesima giornata del campionato di Serie B Femminile. Un successo netto per le ragazze di Grassadonia che faticano a trovare il gol fallendo diverse occasioni, fra cui un rigore, e che sbloccano il risultato solo nel finale grazie a Ferrandi. La centrocampista, entrata dalla panchina, realizza una doppietta e regala un finale di 2023 in vetta alla classifica alla Lazio

Lazio-Pavia, la cronaca

La Lazio parte fortissimo e all'ottavo l'arbitro assegna un rigore alla Lazio per un fallo su Popadinova. Dal dischetto va Moraca, ma Migliazza para. Al 28esimo colpo di teta di Gomes che da buona posizione spreca. Al 43esimo tentativo di Moraca, attento il portiere veneto. Al 71esimo il gol della Lazio: calcio di punizione di Ferrandi che si infila all'incrocio. Al 78esimo la centrocampista raddoppia con una rete clamorosa: l'ex Napoli vede il portiere fuori dai pali e dalla distanza calcia un missile che si spegne sotto la traversa.

Tabellino

Lazio Women (4-3-1-2) - Guidi; Pittaccio, Mancuso, Baltrip Reyes, Gothberg; Castiello (84' Pezzotti), Eriksen, Colombo (68' Ferrandi); Moraca (60' Palombi); Popadinova (84' Proietti), Gomes (60' Visentin). All.: Gianluca Grassadonia

Pavia (4-3-1-2) - Migliazza; Crevacore (60' Contena), Dubini, Asamoah, Grumelli; Zecchino, Zella (78' Lepera), D’ugo; Accoliti, Longoni (78' Lattanzio), Codeca. All.: Roberto Salterio

Marcatrici: 71', 78' Ferrandi (L)

Ammonite: Crevacore (P)

Arbitro: Amadei