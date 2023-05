Lazio Women-Napoli 1-2: Le biancocecelsti perdono partita e testa della classifica. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Lazio Women cade in casa contro il Napoli per due a uno. Le biancocelesti perdono partita e testa della classifica scivolando al secondo posto superate proprio dalle campane. Le ragazze di Catini vanno sotto di due nella ripresa, complice un grave errore di Guidi. Nella ripresa grande pressing delle aquile che accorciano ma non riescono nella rimonta. Lazio ripresa pure dal Cittadella al secondo posto.

Lazio Women-Napoli, la cronaca

Alla prima occasione il Napoli passa in vantaggio. Al 18esimo Seghir trova un mancino ad effetto che spiazza Guidi portando avanti le campane. Il Napoli raddoppia al 29esimo: calcio di punizione di Mauri e papera di Guidi che respinge goffamente il pallone sulla traversa e poi tap in di Gomes. Il portiere laziale si rifà a fine frazione respingendo con un ottimo riflesso un colpo di testa di Di Marino. Al 54esimo Lazio sfortunata col colpo di testa di Fuhlendorff che impatta sul palo. Al 63esimo la Lazio accorcia le distanze col gol di Fuhlendorff su cross di Toniolo. Al 78esimo gran sinistro dalla distanza di Toniolo che dà l'illusione del gol alla tribuna del Fersini col pallone che esce di un soffio.

Tabellino e pagelle

Lazio (4-3-1-2): Guidi 5; Pittaccio 6, Pezzotti 6 (dal 68’ Khellas 6), Kakampounki 5,5, Varriale 6; Eriksen 6 (dal 90' Palombi), Castiello 6, Condon 5,5 (dal 46’ Toniolo 6,5); Moraca 5,5 (dal 72’ Colombo 5,5); Fuhlendorff 7, Visentin 5,5. All.: Catini 5,5

Napoli (4-3-1-2): Coppetti 6, Di Bari 6,5, Di Marino 6,5, Faria Gomes 6,5 (dal 69’ Pinna 6), Gonzalez Rodriguez 6,5, Seghir 7 (dal 74' Ferrandi 6), De Sanctis 6, Veritti 6, Del Estal Mateu 7, Giacobbo 5,5, Mauri 6,5. All.: Seno 6,5

Marcatrici: 63’ Fuhlendorff (L); 18’ Seghir (N), 29’ Del Estal (N)

Ammonite: Pittaccio (L); Gomes (L)

Arbitro: Mbei

Le top e flop biancocelesti

Fuhlendorff 7: La più pericolosa della Lazio. Un palo e un gol.

Toniolo 6,5: Cambia la partita a favore della Lazio mettendo dentro palloni invitanti. Su uno di questi arriva il gol laziale.

Moraca 5,5: Non è al 100% e si vede. Va a ritmi alterni.

Guidi 5: Gravissimo errore che lancia il Napoli sul due a zero. Una macchia enorme in una partita in cui non è chiamata agli straordinari.