Serie A femminile, Milan travolgente, battuta la Lazio 8 a 1

Rinviato l'appuntamento con i primi punti in Serie A per la Lazio Women. Le ragazze di Carolina Morace cadono in casa contro un grande Milan per 8 a 1. MVP della partita Valentina Giacinti autore di quattro gol. Le altre reti rossonere portano la firma di Thomas (2), Cortesi e Boquete. DI Martin il gol della bandiera biancoceleste. Terza sconfitta in tre partite di campionato per la Lazio Women al suo primo anno nella massima serie.

Primo tempo:

Il Milan sblocca la partia al quinto minuto con Thomas. Tutto nasce da una incomprensione della retroguardia biancoceleste. Giacinti recupera palla, e la palla arriva a Thomas che davanti ad Ohrstrom non sbaglia. All'11esimo il Milan raddoppia. Giacinti taglia in due la difesa laziale e sfrutta alla perfezione un lancio da dietro. Il capitano rossonero di controbalzo non sbaglia. Poco dopo il portiere biancoceleste si supera su Thomas e sulla ribattuta Giacinti non inquadra la porta. Alle 14:46 il gioco si ferma, per ricordare le vittime del 11 settembre 2001. La Lazio prova a reagire con Pittaccio, ma il suo destro si perde alto. La Lazio perde tanti palloni in mezzo al campo ed il Milan sfrutta al massimo gli spazi concessi. Thomas serve Giacinti in mezzo all'area di rigore, e il numero nove rossonero di prima intenzione batte ancora una volta Ohrstrom. Al 30esimo il Milan è avanti 3 a 0. La squadra di Ganz dilaga, e Valentina Giacinti al minuto 32, trova la tripletta personale ed il poker per il Milan. Bergamaschi sfugge sulla fascia e dalla sinistra mette in mezzo per Giacinti che di sinitro non sbaglia. Al 41esimo è ancora il Milan a sfiorare il gol con Bergamaschi, ma il suo destro esce alto di poco. Nel recupero è ancora la numero 7 rossonera a sfiorare la rete del pokerissimo ma il pallone non trova la porta.

Il primo tempo si chiude 4 a 0 per il Milan. La squadra di Ganz ha dominato l'incontro con la Lazio che non è riuscita a gestire il pallone, e ha subito ogni offensiva delle giocatrice rossonere, senza mai rendersi pericolosa.

Secondo tempo:

La Lazio all'alba della ripresa ha la grande occasione di trovare il gol. Cuschieri trova benissimo Andersen ma Korenciova si supera e in uscita evita il gol. Sul ribaltamento di fronte è il Milan a trovare invece la rete. Il 5 a 0 porta la firma di Thomas. Anche sfortunata che subisce il quinto gol dopo aver fallito una ghiotta occasione. Al 57esimo Valentina Giacinti segna il suo quarto gol personale. L'attaccante rossonera al volo di destro batte il portiere biancoceleste. Al 64esimo altra occasione per la Lazio con Andersen che salta il portiere rossonero ma non riesce a battare in rete per l'intervento di un difensore. Al 67esimo arriva il settimo gol del Milan, a segno Boquete. Al 75esimo grande azione di Visentin che si libera del diretto marcatore e fa partire un bel sinistro che sfiora il palo. Al minuto 78 è Martin a segnare la rete della bandiera per la Lazio. Il capitano delle biancoceleste ben imbeccata da Andersen supera Korenciova in uscita è segna il suo primo gol in campionato. All'86 Serena Cortesi direttamente da calcio di punizione col sinistro trova l'angolino e sigla l'8 a 1.

Non c'è stata storia in Lazio-Milan, le rossonere di Ganz hanno dilagato e chiuso la partita col risultato di 8 a 1.

Tabellino:

Lazio (4-3-3): Ohrstrom; Gambarotta (dal 90' Labate), Thomsen, Foerdos, Heroum; Castiello (dal 79' Mattei), Mastrantonio (dal 58' Visentin), Cuschieri; Pittaccio (dal 46' Di Giammarino), Martin, Andersen. All.: Morace.

Milan (3-4-1-2): Korenciova; Fusetti, Agard, Codina (dal 46' Arnadottir); Andersen, Jane, Adami, Bergamaschi (dal 58' Rizza); Boquete (dal 76' Cortesi); Thomas (dal 68' Miotto), Giacinti (dal 59' Longo). All.: Ganz.

Marcatori:78' Martinez (L); 5', 53' Thomas (M), 11', 30', 32', 57' Giacinti (M), 67' Boquete (M)

Ammoniti: Castiello (L)

Arbitro: Luca Zucchetti