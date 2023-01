Lazio Women-Milan 0-7: biancocelesti fuori dalla Coppa Italia

Squadra in casa

Squadra in casa Lazio Women

La Lazio Women cade in maniera pesante contro il Milan nella seconda giornata e ultima giornata del girone di Coppa Italia. Le biancocelesti pagano la categoria di differenza e vengono eliminate dalla competizione che vedrà le rossonere ai quarti di finale. Il sette a zero finale per il Milan porta la firma di sette giocatrici diverse della formazione di Ganz.

Lazio Women-Milan, la cronaca

Il Milan passa al 12esimo con Fusetti. La centrocampista rossonera è brava di testa a spedire in rete un cross di Soffia. Al 18esimo l'ex Roma si mette in proprio e col piatto destro fa due a zero. Partita super di Soffia che serve a Thomas il pallone del 3 a 0 al 23esimo. Al minuto 42 il poker rossonero targato Piemonte che con un tiro al volo spedisce il pallone all'incrocio dei pali. Il 5 a 0 lo firma Andersen, Bergamaschi e Dubcova chiudono i conti.

Tabellino

LAZIO (4-5-1): Guidi; Pittaccio, Kakampouki, Varriale (46' Falloni), Toniolo; Colombo, Proietti (46' Fuhlendorff), Eriksen (79' Khellas), Castiello, Palombi (79' Vecchione); Chatzinikolaou (66' Jansen). All.: Catini

MILAN (4-2-3-1): Babb (64' Fedele); Arnadottir (46' Andersen), Mesjasz, Fusetti, Vigilucci; Adami, K. Dubcova; Bergamaschi (71' Guagni), Thomas (64' M. Dubcova), Soffia (64' Carage); Piemonte.

Marcatrici: 12' Fusetti (M), 18' Soffia (M), 23' Thomas (M), 32' Piemonte (M), 65' Andersen (M), 66' Bergamaschi (M), 89' K. Dubcova (M)

Arbitro: Di Loreto