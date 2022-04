Lazio Women-Juventus 1-5: biancocelesti in Serie B. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Lazio Women al Fresini perde per cinque a uno contro la Juventus e retrocede matematicamente in Serie B. Dopo appena una stagione le biancocelesti tornano nella categoria cadetta nonostante i buoni risultati dell'ultimo periodo. Una sveglia suonata troppo tardi per le biancocelesti che oggi contro la Juventus, ad un punto dallo scudetto, reggono un tempo ma poi crollano nella ripresa. Ancora una volta la Lazio ha mostrato i limiti tecnici e caratteriali già visti nell'arco di questa stagione in Serie A. Nota positiva Visentin ancora in rete e autrice di una buona prestazione. Le ultime due partite della Lazio in Serie A saranno la sfida al Verona e poi il Derby in casa, contro la Roma.

La partita

Lazio subito vicina al vantaggio con Giulia Ferrandi che su punizione al primo minuto colpisce la traversa. La reazione bianconera porta la firma di Boattin che col mancino chiama Ohrstrom all’intervento. All’undicesimo la Juve passa in vantaggio con Pedersen. La centrocampista sfrutta un rinvio sbagliato di Castiello e da dentro l’area non sbaglia. La Juventus spinge e sfiora il due a zero con Staskova che spalle alla porta si gira e col mancino prima colpisce la traversa e il pallone poi sbatte sul palo prima di finire fra le mani del portiere biancoceleste. Al 28esimo la Lazio con un perfetto contropiede pareggia. Di Giammarino con un pallone morbido serve in profondità Visentin che col destro batte Aprile. Le bianconere si gettano in avanti e Ohrstrom è miracolosa prima su Hurtig e poi su Staskova. Ad inizio ripresa la Juve passa in vantaggio con Caruso che da pochi passi non sbaglia, ma gran merito del gol è di Cernoia che salta Vigliucci e serve alla compagna un pallone solo da spingere in rete. La Juve dilaga. Al 59esimo grandissima apertura di Cernoia per Hurting che sterza verso il centro dell’area e serve a Caruso il pallone del tre a zero. Al 64esimo la Juve cala il poker. Cross di Cernoia e colpo di testa vincente di Pedersen. All’81esimo ancora Ohrstrom strepitosta su Staskova. All’86esimo occasione Lazio con Visentin che con un tunnel supera Gama ma poi calcia clamorosamente fuori a tu per tu con Aprile. Un minuto dopo la Juve trova il quinto gol: Bonfantini trasmette per Caruso che serve un pallone facile da spingere in rete a Staskova che non sbaglia.

Tabellino e pagelle

Lazio (4-3-1-2): Ohrstrom 7; Pittaccio 5 (dall’86’ Groff s.v.), Foerdos 5, Falloni 5, Vigliucci 5; Castiello 5 (dal 77’ Cuschieri s.v.), Ferrandi 6, Heroum 5,5 (dal 62’ Pezzotti 5); Di Giammarino 6 (dal 62’ Le Fran 5); Fridlund 5,5 (dal 77’ Labate s.v.), Visentin 7. All.: Catini 5,5.

Juventus (4-3-3): Aprile 6; Lundorf 6 (dal 77’ Panzeri s.v.), Gama 5,5, Sembrant 5,5 (dal 67’ Lenzini 6), Boattin 6,5; Caruso 8,5, Pedersen 8, Grosso 6 (dal 61’ Bonfantini 6,5); Cernoia 7,5 (dal 77’ Rosucci s.v.), Staskova 7, Hurtig 6,5 (dal 67’ Nilden 6). All.: Montemurro 7.

Marcatrici: 28’ Visentin (L); 11’, 64’ Pedersen (J), 52’, 59’ Caruso (J), 87’ Staskova (J)

Arbitro: Carrione

Le top e flop biancocelesti

Visentin 7: Ancora una volta fra le migliori. Trova la rete del momentaneo pareggio dopo un perfetto inserimento.

Ohrstrom 7: Il passivo è limitato dal portiere biancoceleste che con splendidi interventi ha evitato una goleada ancora più ampia.

Ferrandi 6: La meno peggio nel centrocampo biancoceleste. Suo lo splendido calcio di punizione che colpisce la traversa.

Vigliucci 5: In balia dell'attacco bianconero come tutta la difesa. Si fa saltare troppo facilmente da Cernoia in occasione del due a uno bianconero.