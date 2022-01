Lazio Women-Inter 1-3: Ferrandi illude le biancocelesti, poi il tris nerazzurro. Commento e cronaca della partita

Cade ancora la Lazio Women che perde per 3 a 1 in casa contro l’Inter. Le biancocelesti erano riuscite a passare in vantaggio grazie ad un rigore trasformato da Ferrandi. Gli attacchi della Lazio però si chiudono qui, con le biancocelesti che subiscono le offensive nerazzurre per tutta la partita con Ohrstrom, migliore in campo, ad evitare una vera e propria goleada. La Lazio resta così al penultimo posto della classifica con soli tre punti conquistati in tredici partite.

Lazio Women-Inter, la cronaca

Ohrstrom è chiamata al grande intervento dopo pochi minuti per evitare il gol di Marinelli. La Lazio reagisce al pericolo passando in vantaggio con Ferrandi. La centrocampista infatti sigla il gol del momentaneo 1 a 0 con un calcio di rigore. Sempre dal dischetto però l’Inter pareggia con Bonetti al minuto 25. Il portiere biancoceleste è il migliore in campo, e compie un altro grande intervento al 62esimo negando a Bonetti la doppietta. Il muro laziale cade all’87esimo per via di un diagonale perfetto di Csiszar. Nel recupero Bonetti trova la doppietta e il terzo gol che chiude l’incontro.

Tabellino

Lazio Women (4-2-3-1): Ohrstrom; Vigliucci, Falloni, Fordos, Heroum; Ferrandi (dal 61’ Cuschieri), Castiello; Fridlun, Di Giammarino, Labate (dal 77’ Pezzotti); Visentin. All.: Calabria.

Inter (4-4-2): Durante; Sonstevold, Kathellen, Kristjansdottir; Merlo; Csiszar, Bonetti, Simonetti, Marinelli (dal 66’ Pandini); Polli (dal 65’ Portales), Nchout (dal 93’ Regazzoli). All.: Guarino.

Marcatrici: 13’ Ferrandi (L); 25’, 94’ Bonetti (I), 87’ Csiszar (I)

Ammonite: Visentin (L); Simonetti (I)

Arbitro: Di Cicco