Lazio Women-Inter 0-2: biancocelesti eliminate dalla Coppa Italia

La Lazio Women perde per due a zero al Fersini contro l'Inter e dice addio alla Coppa Italia. Al 21esimo lo sliding doors della partita con le biancocelesti che sprecano una clamorosa doppia occasione e che poco dopo vengono punite dalle nerazzurre che sfruttano la loro fisicità per passare in vantaggio. Nella ripresa la Lazio prova a spingere ma senza pungere e nel finale l'Inter che non rischia nulla chiude i conti mettendo in cassaforte la qualificazione ai quarti di finale. Lazio che ora potrà concentrarsi sul campionato alla ricerca della promozione in Serie A.

Lazio Women-Inter, la cronaca

Al 21esimo grandissima doppia occasione per la Lazio. Gomes recupera palla su errore di Cetinja e serve Palombi che a tu per tu col portiere si fa murare. Sulla respnta l’attaccante laziale serve Moraca ma il suo mancino termina di poco largo. L’Inter reagisce con Simonetti al 29esimo e 36esimo ma è bravissimi Guidi a respingere. Al 39esimo però sul secondo palo su cross da corner arriva Jelcic che sigla il vantaggio interista. Al 67esimo tiro dal limite dell’area di Karchouni, blocca Guidi). Al 78esimo appena entrata Cambiaghi fa il 2-0 di testa. All’89esimo Cambiaghi sfiora la doppietta cogliendo la traversa.

Tabellino e pagelle

Lazio (4-3-1-2): Guidi 6,5; Pittaccio 6 (dal 71’ Proietti 6), Falloni 6 (dal 59’ Varriale 6), Mancuso 6, Pezzotti 5,5 (dal 46’ Gotheberg 5,5); Kuenrath 5,5, Eriksen 6,5 (dal 46’ Castiello 5,5), Colombo 6; Moraca 6,5; Gomes 5,5, Palombi 5 (dal 46’ Visentin 5,5). All.: Grassadonia 5,5

Inter (4-3-3): Cetinja 5,5; Merlo 6,5, Tomter 5.5 (dal 46’ Alborghetti 6), Bowen 6, Robustellini 6; Simonetti 6,5, Csiszar 6 (dall’86’ Fadda s.v.), Eckhoff 6; Jelcic 7 (dal 64’ Karchouni 6,5), Bonetti 6 (dal 78’ Cambiaghi 8), Ajara 6 (dal 78’ Polli s.v.). All.: Guarino 6

Marcatrici: 39’ Jelcic (I), 78’ Cambiaghi (I)

Ammonite: Falloni (L), Castiello (L); Tomter (I), Alborghetti (I)

Arbitro: Bianchi

Le top e flop biancocelesti

Guidi 6,5: Ottimi interventi e uscite. Evita un passivo più largo.

Moraca 6,5: La luce dell’attacco laziale. La calciatrice che crea di più.

Colombo 6: Timida all’inizio, meglio nella ripresa.

Palombi 5: Grave errore a tu per tu col portiere sullo 0 a 0.