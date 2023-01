Lazio Women-Hellas Verona 0-1: Rognoni espugna Formello

Prima sconfitta stagionale in casa per la Lazio Women. Le biancocelesti cadono per uno a zero Formello contro l'Hellas Verona per via del bellissimo gol di Rognoni in avvio di match. La Lazio approccia male il match subendo le offensive venete e rischia di capitolare più volte. Nella ripresa anche grazie alla superiorità numerica le ragazze di Catini creano tante ma la sfortunata (traversa di Castiello) e le grandi parate del portiere ospite costano la sconfitta. Lazio ancora in testa alla classifica aspettando il Napoli.

Lazio-Hellas Verona, la cronaca

L’Hellas Verona passa subito in vantaggio al termine di un perfetto contropiede. Le venete sfruttano il baricentro alto della Lazio, con Pasini che scappa via e serve Rognoni che da fuori area fa partire un gran sinistro che si spegne all’angolo alto alla destra di Guidi. Al 30esimo è un super intervento di Guidi a tu per tu con Pasini a tenere in vita la Lazio. Le biancocelesti rispondono con Proietti che col destro prova un pallonetto che esce alto di pochissimo. Rognoni col piede caldo sfiora la traversa a fine primo tempo. Al 64esimo il Verona resta in10 per l’espulsione di Sardu. Al 73esimo a centimetri dal pareggio la Lazio con Castiello che calcia dalla distanza e colpisce la parte alta della traversa. All’87esimo gran tiro di Fuhlendorf che col mancino trova una splendida parata di Shore che devia in angolo. Sul corner conclsione debole di Kakampouki. Sull’ultimo pallone della partita la greca trova la deviazione e la grande respinta di Shore.

Tabellino

Lazio (4-3-1-2): Guidi; Falloni, Varriale, Kakampouki, Toniolo; Castiello, Condon, Colombo; Proietti; Chatzinikolaou, Jansen. All.: Catini

Hellas Veorna (4-4-2): Shore; Ledri, Meneghini, Sardu, Peretti, Bursi, Pasini, Giai, Rognoni, Lotti, Capucci. All.: Pachera

Marcatrici: 4’ Rognoni (V)

Espulse: Sardu (V)

Arbitro: Papi